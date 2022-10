Caro energia, Ue lancia l’idea di un indice alternativo alla Borsa di Amsterdam e price cap dinamico: ecco cosa significa

Pubblicità

Dalla riunione che si è svolta ieri per cercare di risolvere il problema del gas, sono uscite delle bozze di proposte che verranno presentate oggi, in modo da discuterle in settimana, al prossimo vertice dei Capi di Stato e di Governo. Indiscrezioni che però potrebbero comunque venire modificate visto che non c’è stata alcuna conferma o smentita da parte dei vertici.

Tra le novità, ci sarebbe la proposta di un tetto dinamico e temporaneo (non più di 3 mesi) al prezzo del gas, ovvero quello stabilito alla Borsa di Amsterdam ( il Ttf).

Questo strumento servirebbe per permettere oscillazioni di circa il 5% ed evitare forzature nei prezzi, anche se potrebbe essere utilizzato solo nel momento in cui le quotazioni dovessero crescere troppo.

Questo significa che se il prezzo del gas alla Borsa di Amsterdam mantenesse dei prezzi “decenti”, il price cap dinamico non entrerebbe in funzione. Chiaramente, se questa formula non dovesse piacere il Cremlino, l’Europa potrebbe rischiare la chiusura definitiva dei rubinetti, come già avvisato da Mosca. (La dipendenza dal gas russo è passata dal 40% di inizio anno al 7%).

Una volta definito il prezzo del gas, l’idea dell’Unione Europea sarebbe quella di trovare un nuovo indicatore che permetta così di scavalcare la Borsa di Amsterdam. Operazione questa, che potrebbe arrivare entro la fine dell’anno, esattamente come l’intervento sugli acquisti congiunti. Di fatto, con l’introduzione degli acquisti congiunti, i Paesi dell’Unione Europea si impegnano a comprare insieme fino al 15% del fabbisogno di gas, un modo per pensare da subito alla prossima stagione che potrebbe essere più complicata.

