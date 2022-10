Caos in consiglio provinciale, protesta dei sindacati e momenti di tensione. Sospesi i lavori

Pubblicità

Breve fuori programma con momenti di tensione stamane in Consiglio provinciale. Alcuni esponenti sindacali e lavoratori hanno esposto dal ballatoio del pubblico – sopra l’aula – alcuni fogli con espressioni critiche verso i provvedimenti anti-crisi in corso di elaborazione in Provincia.

Il presidente Walter Kaswalder è salito per chiedere il ritiro dei fogli e il rispetto del regolamento consiliare minacciando di chiamare i Carabinieri. La sortita è subito terminata.

Secondo i sindacati le risorse messe sul tavolo dalla giunta per il caro bollette sono insufficienti. Le parti sociali hanno esposto anche cartelli in aula con scritto: “presidente Fugatti non ci serve Robin Hood al contrario gli aiuti vanno a chi ha più bisogno” e “ai sindaci stipendi più ricchi, ai consiglieri aumenti del 10% e cittadini invece con le tasche vuote”, e ancora “Fugatti basta Fuffa, servono fatti, 180 euro sono solo briciole”

“La questione è legata al fatto che il Consiglio provinciale discuterà un disegno di legge sull’energia, che prevede risorse troppo risicate per le famiglie. Il bonus a pioggia dei 180 euro non è sufficiente. La Giunta ha nascosto che ci sono 80 milioni di euro in più sul bilancio provinciale che sono stati messi in un emendamento al disegno di legge che verrà votato nel pomeriggio. Di questi 80 milioni non viene aggiunto niente per le famiglie né per gli enti locali, che saranno costretti ad aumentare le tariffe di nidi, palestre e servizi pubblici locali”, spiega Andrea Grosselli, segretario della Cgil del Trentino, in un video postato sulla pagina social. Secondo i manifestanti la Provincia ha stanziato risorse insufficienti. «La Giunta ha nascosto 80 milioni sul bilancio. E per le famiglie non c’è niente»

