Baita a fuoco sull’Altopiano della Vigolana, nella frazione di Centa San Nicolò

Nella mattinata di oggi – martedì 18 ottobre – un incendio ha interessato l’interno di una baita in legno in località Tiecheri – sull’Altopiano della Vigolana – vicino a Centa San Nicolò.

Da un appartamento posto all’interno di una baita costruita interamente in legno e suddivisa in due unità abitative, sono divampate delle alte fiamme. In poco tempo, l’intera baita è stata invasa dal fumo.

Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Centa San Nicolò supportate dai colleghi di Caldonazzo arrivati con le autobotti e con una cisterna di acqua.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per tutta la mattina al fine di spegnere e bonificare l’intero edificio, con i danni che sono risultati ingenti.

Fortunatamente, l’abitazione era deserta ed i proprietari sono arrivati in contemporanea ai carabinieri della compagnia di Trento insieme a un funzionario dei vigili del fuoco permanenti di Trento a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Non ci sono stati feriti o intossicati durante le operazioni di spegnimento.