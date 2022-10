All’ufficio edilizia privata o in biblioteca: doppia opportunità di Servizio Civile a Mezzocorona

Pubblicità

Doppia opportunità per i giovani che abbiano voglia di vivere un’esperienza formativa davvero incredibile.

Prenderanno avvio il 1° dicembre 2022 due progetti di Servizio Civile (SCUP – Garanzia Giovani) a Mezzocorona, il primo intitolato “Impariamo a lavorare all’Ufficio Edilizia Privata”, il secondo “La biblioteca e le sue connessioni culturali”.

Entrambe le proposte sono dedicate ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che avranno l’opportunità di vivere per un anno un’esperienza di crescita personale e di cittadinanza attiva e responsabile.

Per ottenere tutte le informazioni di natura generale o specifica relativa al progetto “Impariamo a lavorare all’Ufficio Edilizia Privata” è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo [email protected]ocorona.tn.it, contattare il numero di telefono 0461.608127 oppure recarsi direttamente negli uffici comunali.

Per quanto riguarda il progetto in biblioteca, invece, basta scrivere un’e-mail all’indirizzo [email protected], contattare il numero di telefono 0461.608182 o recarsi, appunto, in biblioteca.

Le adesioni vanno effettuate entro il 7 novembre 2022 mediante l’apposita domanda di partecipazione, scaricabile insieme al relativo avviso dal sito internet comunale www.comune.mezzocorona.tn.it

Tutte le informazioni su come aderire ai progetti di Servizio Civile sono inoltre disponibili al link https://serviziocivile.provincia.tn.it/Adesione

Si tratta di un’occasione unica per vivere un’esperienza professionale remunerata secondo i canoni del servizio civile: 30 ore settimanali per un compenso netto mensile di 600 euro, oltre al vitto.