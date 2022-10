Ala: passeggiata in rosa con le donne del Consiglio Comunale

Pubblicità

Un anno fa l’iniziativa, lanciata quasi in sordina, ebbe un successo superiore alle aspettative.

Sabato 22 ottobre le donne del consiglio comunale – le assessore Francesca Aprone e Michela Speziosi, la presidente del consiglio Gigliola Cristoforetti e le consigliere Vanessa Cattoi e Ilaria Zomer – invitano tutti e tutte a partecipare alla passeggiata in rosa per le vie del centro, per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori femminili.

La passeggiata di sabato è solo una delle tante iniziative messe in campo dal Comune di Ala durante il mese rosa. Ottobre è tradizionalmente il mese dedicato dalla Lega lotta ai tumori alla prevenzione del tumore al seno.

Dal 1 ottobre dal balcone del municipio sventola un drappo rosa (scelto al posto dell’illuminazione colorata, per risparmiare energia dati i tempi); sempre sabato il teatro ospiterà un evento a tema.

Per partecipare alla “passeggiata in rosa” non ci sarà bisogno di iscrizioni; ritrovo alle 10 a parco Perlè. C’è solo una indicazione: indossare un capo di abbigliamento di colore rosa.

Verrà consegnata una coccarda rosa da indossare. Sarà un modo per stare insieme e condividere un momento comunitario, oltre che per sensibilizzare e informare. Alla passeggiata, che si snoderà per le vie del centro e durerà un’ora, parteciperà anche un referente della Lilt di Trento, che darà informazioni sulla campagna in atto e parlerà di prevenzione e salute.

L’iniziativa, come detto, è partita dalle consigliere comunali. “Attraverso il mio assessorato alle politiche sociali – spiega Francesca Aprone – ho attivato un gruppo di lavoro trasversale con le consigliere, per collaborare su questioni specifiche e perciò non solo sulla prevenzione, ma anche il contrasto alla violenza di genere, le pari opportunità e i diritti femminili. Su queste tematiche lavoriamo unite, senza badare a diversi ruoli o diverse posizioni politiche”.

Volontà del gruppo di lavoro è potenziare di anno in anno le iniziative a favore della prevenzione; “anche perché – aggiunge Aprone – dopo il Covid molte persone hanno perso l’abitudine nel fare controlli e screening; e i sanitari hanno già riscontrato un significativo aumento di neoplasie”.

La passeggiata in rosa ha quindi una funzione importante: perché si parlerà in un contesto rilassato di prevenzione, perché stando all’aria aperta e camminando si farà capire l’importanza della vita sana. Alla fine tutti i partecipanti riceveranno una mela: perché anche l’alimentazione sana è importante.

Sabato ad Ala sarà una giornata in rosa e ci si darà appuntamento alle 20.30 al teatro Sartori. Sarà il giorno della presentazione della stagione teatrale, che inizierà proprio il 22 ottobre con “Se.No” della compagnia Arditodesìo.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Andrea Brunello, racconta l’esperienza di una donna che scopre di avere un tumore al seno.

Tutto lo spettacolo è stato studiato dopo un lavoro di approfondimento e inchiesta con medici, famiglie, pazienti, ricercatori; i temi scientifici supervisionati dal centro di senologia della azienda sanitaria di Trento. Ingresso gratuito.

Le iniziative a favore della prevenzione potranno continuare: si sta già pensando al mese di novembre, dedicato invece alla prevenzione dei tumori maschili.