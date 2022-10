Via Aldo Moro a San Giorgio di Arco: consegnate a Kaswalder 300 firme per la messa in sicurezza

Pubblicità

Un appello per la messa in maggiore sicurezza della trafficatissima via Aldo Moro a San Giorgio di Arco.

E’ il senso della petizione presentata stamane al presidente Walter Kaswalder, dalle mani del referente Ugo Perini, che ha consegnato un plico con oltre 300 firme, comprese quelle di 58 imprenditori artigiani della zona interessata.

Perini – che risiede proprio a San Giorgio – ha spiegato che questo tratto della strada provinciale 118 è teatro quotidiano di sinistri e caratterizzato dallo sbocco in strada di numerosissime aziende.

La situazione si è fatta ancora più critica da quando, due anni fa, è stata aperta a perpendicolo la nuova e ampia via Sant’Isidoro, che collega via Aldo Moro con la statale Arco-Riva. Il futuro collegamento con il nuovo tunnel per Nago, poi, colmerà decisamente la misura.

La viabilità già ora è largamente insoddisfacente sotto il profilo della sicurezza, segnala Perini.

Il presidente Kaswalder ha ricevuto la petizione, che sarà assegnata alla terza Commissione consiliare per l’approfondimento e le audizioni del caso.

