Una buona educazione finanziaria ti aiuta in tutti i tuoi progetti di vita

L’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa definisce l’educazione finanziaria come il processo che porta i consumatori, i risparmiatori e gli investitori a comprendere i prodotti finanziari e i concetti che ne sono alla base attraverso istruzioni, informazioni, consigli.

Pensplan Centrum S.p.A. promuove l’alfabetizzazione finanziaria per migliorare la capacità di ogni cittadino di pianificare e disporre al meglio delle proprie risorse.

Da ottobre entra così nel vivo una campagna di comunicazione dedicata, in particolare, alle giovani generazioni.

Protagoniste saranno le testimonial, Gloria Ioriatti, pattinatrice trentina di short track, membro della nazionale di pattinaggio, e Natalie Andersag, atleta mezzofondista altoatesina.

Pensplan Centrum entrerà anche nelle scuole della regione con un percorso formativo che consentirà ad ogni ragazza e ragazzo di sviluppare la propria capacità di pianificare il proprio futuro finanziario e di maturare scelte sempre più consapevoli.

