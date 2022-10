Trento Aperta, oltre 39 mila partecipanti e più di 150 eventi

Pubblicità

Dal Divin Purgatorio a Tutti al Santaa!, dal Teatro Capovolto al Cinema in movimento fino ad Arte in bottega, il Comune insieme a 100 partner ha portato spettacoli e cultura in 11 circoscrizioni.

Oltre 39 mila partecipanti, più di 150 eventi non solo nel centro storico ma in undici circoscrizioni diverse. Oltre cento partner coinvolti, piccoli e grandi, istituzionali, operatori commerciali o del grande mondo dell’associazionismo culturale trentino.

Tra le iniziative dirette, segnaliamo Arte in bottega, che con le sue 32 performance affidate a 131 artisti ha animato gli spazi urbani attirando un pubblico stimato di 5 mila persone. Il Cinema in movimento ha portato nelle circoscrizioni (Clarina, Gardolo e Martignano) 11 pellicole per bambini e famiglie che hanno avuto un pubblico di 537 persone.

Sei gli spettacoli del Teatro ragazzi al parco di Gocciadoro, con 235 partecipanti. I dodici progetti presentati nell’ambito del bando Cultura di prossimità hanno avuto in complesso oltre 4 mila partecipanti in 11 diverse circoscrizioni: da “Un’estate spettacolare” a Villazzano a “Trento Bondone Land Art”, dal “Fiume che non c’è” a San Martino a “I suoni delle Albere”, solo per citarne alcuni.

Anche il bando per la Rigenerazione delle aree verdi ha dato vita a eventi di grande successo: le 41 serate del Divin Purgatorio in piazza Dante a cura dell’Associazione Lume hanno avuto oltre 11 mila partecipanti.

Tremila persone hanno affollato le cinque serate di Tutti al Santaaa! al parco Solženicyn. Altri 10 mila i partecipanti agli 11 appuntamenti della rassegna Concerti e happening alle Albere. Si tratta di eventi che hanno “delocalizzato” la movida in luoghi diversi e comunque lontani da quelli soliti del centro storico.

Per quanto riguarda gli eventi organizzati in collaborazione o co-finanziati, sono stati oltre 6 mila gli spettatori ai 35 spettacoli al Teatro capovolto. Gli incontri della rassegna Salotti urbani hanno avuto un pubblico di 230 persone, oltre mille i partecipanti al Giardino incantato di Piazza Venezia.

Dodicimila i giovani che a metà settembre hanno affollato gli eventi del Festival Poplar a Piedicastello e sul Doss Trento.