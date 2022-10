Terminato l’incontro tra Meloni e Berlusconi: pace fatta, il centrodestra andrà unito alle consultazioni

Pubblicità

Pace fatta tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che si sono incontrati oggi per circa un’ora nella sede di Fratelli d’Italia. Il cavaliere è arrivato alle 17.00 circa, ad attenderlo nel cortile della sede del partito di via della Scrofa la premier in pectore.

I due si sono incontrati da soli, senza nessuna delegazione presente. Nessuno dei due ha rilasciato interviste alla fine dell’atteso incontro. “L’incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. E’ quanto si legge in una nota congiunta Fdi- Fi diffusa al termine dell’incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

Fratelli d’Italia e Forza Italia “sono al lavoro per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze”

I due si erano sentiti durante il week end molte volte al telefono dove erano stati appianati dissapori e malintesi. Anche Matteo Salvini aveva fatto da «pacere» fra i due.

Dopo circa un’ora dalla fine dell’incontro Silvio Berlusconi ha scritto sul suo profilo social: «Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma. Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito».

E ancora: «Per questo motivo, Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante l’incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, a partire dal caro energia».

