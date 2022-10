Sbaglia manovra e rimane bloccato alle Plaze, devono intervenire i Vigili del Fuoco di Taio

Pubblicità

È stato necessario l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco volontari di Taio nella notte tra sabato e domenica, 15 e 16 ottobre, intorno alle 3.30, per recuperare un’autovettura in difficoltà in località Le Plaze a Dermulo, in riva al Lago di Santa Giustina.

A causa di una manovra sbagliata del conducente, il veicolo era finito con una ruota a cavallo di un grosso sasso, rimanendo bloccato.

Sul posto sono dunque accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo e lo hanno riportato sulla strada.