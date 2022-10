Riva del Garda: si connette la ciclopedonale in località Fangolino

Pubblicità

Sono iniziati stamattina i lavori di realizzazione di un nuovo collegamento ciclopedonale in località Fangolino, da via San Tomaso a Ceole.

La nuova ciclopedonale dà continuità al tratto già esistente che va dalla rotatoria all’incrocio tra via Sant’Andrea e via delle Grazie fino alla località Fangolino, a oggi interrotto. D’altra parte per la sua collocazione, ha caratteristiche di una pregevole passeggiata naturalistica, e come tale è stata progettata, evitando materiali ed elementi strutturali impattanti.

Sarà realizzata utilizzando una strada interpoderale già esistente, parallela alla statale 45 bis e in parte già asfaltata, che inizia nei pressi del cementificio e arriva all’argine del nuovo canale del rio Bordellino, per una lunghezza di circa 200 metri.

Sarà anche posata una tubazione per l’impianto di illuminazione pubblica.

Il progetto è stato redatto dall’Area opere pubbliche e ambiente del Comune, nelle persone del dirigente, l’ing. Andrea Giordani (che lo firma) e dell’ing. Antonio Raimondo, che segue anche la direzione dei lavori. Il costo totale dell’opera (compresi Iva e oneri per la sicurezza) è poco sotto i 36 mila euro. L’impresa che esegue i lavori è la Venturini Conglomerati di Isera, che da contratto ha a disposizione 60 giorni per concluderli.

«Con questo collegamento –spiega l’assessore ai lavori pubblici Pietro Matteotti– continua lo sviluppo e l’integrazione della rete ciclopedonale cittadina, che oggi raggiunge i 24 chilometri. É già prossimo al bando di gara un altro tratto, il collegamento fra la nuova ciclopedonale appena terminata che dalla rotatoria dell’Astoria arriva alla scuola elementare, che da qui permetterà di raggiungere in sicurezza il cuore del rione Degasperi, realizzato in accordo con l’Istituto comprensivo. Anche in questo caso il progetto è interno, a cura dell’Area opere pubbliche e ambiente».

