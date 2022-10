Rinnovo impianti frutticoli a Novella: ecco le indicazioni del Comune

Pubblicità

Arriva una novità interessante per gli agricoltori di Novella.

Il Comune noneso ha pubblicato un avviso nel quale rende noto che, al fine di garantire una corretta viabilità, chiunque intenda rinnovare gli impianti frutticoli, anche con la sola sostituzione delle piante, in prossimità di strade o proprietà comunali è invitato a comunicarlo all’ufficio tecnico comunale (Servizio Edilizia Privata) tramite l’apposito modulo.

In questo modo gli uffici comunali competenti potranno verificare in via preventiva il rispetto dei regolamenti in materia di distanza dalle proprietà comunali e dalle strade prevenendo spiacevoli lamentale o contestazioni future.

Con un preavviso obbligatorio di 15 giorni l’amministrazione si impegna a garantire dette verifiche in tempi estremamente celeri in modo da non rallentare i lavori agricoli necessari al rinnovo degli impianti.

In questo modo l’amministrazione comunale ritiene di facilitare e semplificare le attività di tutti anche pro futuro.

Il modulo potrà essere inviato tramite pec all’indirizzo [email protected]; tramite e-mail all’indirizzo [email protected]; oppure consegnato a mano agli uffici comunali.