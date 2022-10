Il Comune di Trento cerca giovani per tre progetti di servizio civile

Pubblicità

Pubblicità



Sono pubblicati tre bandi di servizio civile presso il Comune di Trento. I progetti, rivolti a giovani cittadini dai 18 ai 29 anni, prevedono dodici mesi di servizio, circa trenta ore settimanali di impegno, almeno 60 ore di formazione, e un compenso mensile di 600 euro netti più i buoni pasto.

Ecco i tre progetti che avranno inizio il 1° dicembre prossimo:

Rel-azione in Comune 2.0 – attività socio-animative rivolte a bambini/ragazzi e anziani (2 posti – Servizio Welfare e coesione sociale)

Pubblicità Pubblicità

I/le giovani, assieme a operatori del Servizio Welfare e coesione sociale e a volontari delle numerose associazioni e cooperative sociali presenti sul territorio, potranno progettare e realizzare:

– momenti socio-animativi con persone anziane che vivono sole o che hanno una scarsa rete di supporto

– attività di supporto all’apprendimento e attività animative per bambini e ragazzi

Pubblicità Pubblicità



– laboratori per classi di bambini/ragazzi con tema i diritti dei fanciulli e degli adolescenti

Le attività verranno realizzate in alcune delle sedi degli enti ed associazioni che collaborano al progetto all’interno del territorio Val d’Adige ed in alcune scuole.

Eco school – edizione 2 (3 posti – ufficio Politiche giovanili)

I/le giovani saranno protagonisti di attività di sensibilizzazione relative a tematiche ambientali coerenti con l’Agenda 2030 e gli indirizzi specifici dell’amministrazione comunale, rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Trento. Svolgerai la tua attività in team con altri giovani in Servizio Civile, con tirocinanti universitari e affiancato/a dalle referenti progettuali dell’Ufficio Politiche giovanili. Ti verrà chiesto durante il tuo percorso di Servizio Civile di affiancare lo staff dell’Ufficio Politiche giovanili nel progettare e realizzare attività che saranno parte integrante di moduli di formazione, sensibilizzazione e divulgazione, in particolare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado su specifiche tematiche ambientali.

Social Media Team – quarta edizione (4 posti – Ufficio politiche giovanili)

Partecipando a questo progetto potrai conoscere l’ufficio del Comune che si occupa delle politiche giovanili (Trentogiovani), lo Sportello Giovani del Trentino (Civico13) e l’Ufficio Stampa del Comune di Trento. Farai parte di una squadra di giovani che si occuperà di promuovere e narrare iniziative portate avanti dal Comune attraverso i social media e siti web, contribuendo con la tua creatività, con le tue idee e le tue proposte. Avrai l’occasione di coltivare i tuoi interessi per la grafica, la fotografia, la scrittura creativa; potrai imparare e approfondire le tematiche legate alla gestione dei social media, all’aggiornamento di siti web, alla programmazione della comunicazione online.

Le domande vanno indirizzate via pec, entro le ore 24 del 3 novembre, ai servizi di riferimento (i contatti sono pubblicati nelle pagine di descrizione dei progetti); è possibile contattare o prendere appuntamento con i referenti dei progetti per avere eventuali chiarimenti. Le date dei colloqui di selezione verranno comunicate direttamente ai candidati.

Tutte le informazioni sui singoli progetti e sulle modalità di adesione sono disponibili su www.serviziocivile.provincia.tn.it.