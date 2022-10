I Vigili del Fuoco volontari di Rumo traslocano nella “nuova” caserma

Pubblicità

Il momento tanto atteso è arrivato: nella giornata di ieri, domenica 16 ottobre, i Vigili del Fuoco volontari di Rumo si sono ritrovati per effettuare il tanto atteso trasloco degli armadietti nella caserma rinnovata e ampliata.

«È stata una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni per tutti noi – fanno sapere i pompieri attraverso la pagina Facebook –.Un grande grazie a tutte le persone che lo hanno reso possibile, ricambieremo con un servizio ancora più efficiente per tutta la comunità».

Non è voluta mancare in un momento così ricco di significato la sindaca di Rumo Michela Noletti. «Non sono inconsueti i miei incontri con i nostri Vigili del Fuoco volontari – scrive Noletti su Facebook – ma oggi (ieri, ndr), durante la visita in caserma insieme al comandante Nicola Torresani, ho provato un’emozione davvero grande, il mio auspicio di dare loro spazi più ampi per una ancor migliore operatività e maggior sicurezza si è concretizzato».

In conclusione, un messaggio rivolto direttamente ai pompieri: «Ve lo meritate! Sempre riconoscente per il vostro impegno e l’instancabile lavoro».

