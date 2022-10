Guerra, inizia l’esercitazione nucleare delle Nato e il Cremlino risponde: “La Nato ci crea problemi, ma non influenza i nostri obiettivi”

Pubblicità

“L’assistenza della Nato all’Ucraina complica la situazione, ma non influenza i nostri obiettivi. Detto questo, l’operazione continuerà e andremo fino in fondo”: ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Parole non a caso, dette alla vigilia delle esercitazioni con cui la Nato da oggi fino a fine ottobre, testerà il dispositivo tattico nucleare in tutta Europa, chiaramente senza la fuoriuscita delle testate.

L’esercitazione, che non prevede l’utilizzo di armi vive, “contribuisce a garantire che il deterrente nucleare dell’Alleanza rimanga sicuro, protetto ed efficace“, ha spiegato un portavoce.

A margine, in Bielorussia continuano ad arrivare mezzi e soldati russi per le esercitazioni e per il rafforzamento dei confini che secondo Lukashenko, sarebbero proprio minacciato dalla Nato.

Invece a Kiev si continua a combattere, con le truppe ucraine che lentamente continuano ad avanzare, anche se secondo i servizi segreti di Washington, l’Iran starebbe rafforzando il suo impegno a fornire armi alla Russia.