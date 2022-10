Governo Meloni, dopo l’elezione dei Presidenti delle Camere arriva la settimana decisiva: i passaggi principali

Pubblicità

Pubblicità



Dopo le elezioni dei Presidenti di Camera e Senato, si prosegue con le altre tappe per la formazione del Governo, al fine di rendere perfettamente operativi i due rami del Parlamento.

Tocca quindi, alle elezioni dei capigruppo che insieme al leader, si presenteranno in Quirinale per le consultazioni. C’è tempo fino al 17 ottobre per Deputati e Senatori per scegliere a quale gruppo parlamentare aderire.

Durante il primo pomeriggio di oggi, tra le 14 e le 15 sono fissate riunioni dei partiti per indicare i loro capigruppo alla Camera e al Senato. Successivamente, mercoledì potrebbero seguire le elezioni dei vicepresidenti e dei questori delle due Camere.

Pubblicità Pubblicità

Di conseguenza, la data più probabile per l’apertura del Governo è giovedì 20 ottobre. Calendario ben scandito, ma che troverà sulla strada anche il Consiglio Europeo di Bruxelles del 20 e 21 ottobre, su tetto al prezzo del gas ed energia, ma al quale parteciperà ancora il premier Mario Draghi.

Questo significa, che Mattarella potrebbe affidare l’incarico al nuovo Governo, la sera del 21 ottobre o addirittura il 22. Solo a quel punto, con la lista dei ministri, il futuro premier si recherà a Quirinale per presentare la squadra di Governo. Passaggio a cui seguiranno il giuramento del Governo e la fiducia delle Camere.