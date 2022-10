Energia, Confindustria chiede alla nuova maggioranza di fare in fretta: “Senza industria non c’è Italia”

Pubblicità

Pubblicità



Durante un’intervista, Carlo Bonomi presidente di Confindustria invita caldamente la nuova maggioranza a fare in fretta sul fronte della crisi energetica perché “le imprese chiedono risposte chiare e rapide”.

Bonomi spiega inoltre, che l’emergenza energetica quest’anno comporterà una stangata da 110 miliardi. Per questo, secondo il Presidente, il nuovo esecutivo, dialogando con parti sociali e sindacati, è chiamato a “salvare l’industria, perché senza non c’è Italia“.

L’attuale emergenza energetica è fondamentale, per questo bisogna concentrare qui tutte le risorse e solo successivamente affrontare temi come, flat tax o prepensionamento.

Pubblicità Pubblicità

Come molti, anche il Presidente di Confindustria guarda al vertice europeo di giovedì e venerdì’ prossimi, un passo per capire la strada della crisi. Al momento, a livello europeo non sembra esserci intesa sul tetto al prezzo del gas che vede gli stati membri distanti da un piano comune. Von der Leyen lo ammette, anche se sui social annuncia l’approvazione di un pacchetto di nuove proposte da avanzare al vertice europeo del 20 e 21 ottobre prossimi.

Nel nuovo pacchetto, potrebbero essere infatti, proposti acquisti di gas congiunti per ridurne la volatilità del prezzo, un meccanismo di solidarietà che favorisca le nazioni che non hanno accesso a gasdotti o sbocchi sul mediterraneo. E ancora, potrebbero diventare definitivi, i prelievi alle società che stanno incassando gli extraprofitti. Infine, nelle casse europee ci sarebbero circa 40 miliardi di euro mai utilizzati che potranno essere destinati all’emergenza in corso

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità