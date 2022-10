E’ uscito il nuovo singolo del cantautore Luca Capizzi dal titolo «Grandi»

Pubblicità

“Grandi“, una ballad intensa e intima che parla di amicizia e di fiducia. Qui il videoclip.

Luca: “Tutti abbiamo tanti amici, ma su chi possiamo realmente contare? Ecco, il brano parla proprio di quel tipo di amicizia, quella pura, parla di quella persona che non giudica i tuoi errori e ti sostiene nel momento del bisogno. Che ti capisce anche solo con uno sguardo per sapere come stai”.

La canzone, che porta anche la firma di Francesco Sponta (testo) e Marco Di Mento (musica), uscirà ad ottobre anche in versione spagnola “Grandes“.

Biografia – Luca Capizzi nasce a Liestal, Basilea Campagna (Svizzera) il 7 dicembre 1989. Nelle vene gli scorre sangue italiano da parte del padre Lorenzo e spagnolo da parte della madre Susanna. Tutto parte nel 2015 quando decise di lanciare il suo primo singolo nelle radio svizzere “La Mia Canzone“. Da quel momento non si è più fermato, partecipa a vari talent e manifestazioni, tra cui “Sanremo NewTalent”, “Festival di Pescia”, “A Cena con Nina Moric” ecc. e lancia diversi singoli entrando nelle classifiche di Itunes e radiofoniche italiane.

Tra cui: Vicino A Te, Siamo Uguali, Mariposa e Sorridi. Quest’ultimo singolo ha raggiunto oltre 220’000 visualizzazioni su Youtube e oltre 10’000’000 di streaming tra Facebook, Instagram e Tiktok (Il videoclip fu presentato in anteprima su TGCom24. Sempre con “Sorridi“, Luca si classifica 3. al premio Mia Martini nel 2019.

Nel 2021 lancia sui digital stores “Luca Capizzi – Single Collection“, che raccoglie i suoi singoli più significativi e vende oltre 20’000 copie. Oggi Luca torna con una ballad in italiano dal titolo “Grandi“, che parla di amicizia.

