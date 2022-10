Prospettive di sviluppo delle piccole aziende agricole e agroalimentari di Grigno: esperti, produttori e cittadini a confronto

Pubblicità

L’ottavo appuntamento organizzato dall’Associazione Selva Green nella piazzetta di Grigno insieme ad esperti, produttori e cittadini si è svolto l’8 ottobre 2022 secondo il consueto calendario quindicinale del “Sabato nel villaggio”.

Giovani aziende agricole e agro-alimentari del territorio locale si presentano e vendono i loro prodotti genuini, l’occasione è ghiotta per far conoscere le farine artigianali, patate e crauti dell’azienda agricola El Pizo, le quattro tipologie di birre prodotte dal Birrificio Tomasin, le uova fresche di giornata di Happy Rick e le variegate specialità di ortaggi, legumi e frutta di produzione a km zero.

Moderatore e conduttore del dialogo Graziano Martello, laureato in Scienze Forestali, che introduce l’incontro con tre esperti in ambito tecnico-scientifico settore agricoltura: la dr. agr. Stella Caden, direttrice dell’ufficio Agricolo di Borgo Valsugana, Pergine e Primiero del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento, che gestisce contributi diretti alle aziende agricole con fondi provinciali e comunitari – il Consulente aziendale e Agronomo dr. Claudio Baldessari – il dr. Claudio Maurina, presidente dell’Ordine agronomi e forestali della Provincia di Trento, professionista con attività di supporto e controllo, consulenza ed esperienza nel settore vitivinicolo.

E’ cresciuto il progetto nato su iniziativa di Selva Green, partiti in pochi ora si contano un centinaio di partecipanti interessati a creare un’attività sistemica rivolta alle arti professionali del “villaggio”, sviluppando attività culturali, turismo, artigianato, agricoltura e lavoro per gli abitanti.

La dr.ssa Caden presenta alcuni dati che descrivono la situazione dell’attività agricola in Bassa Valsugana.

Rispetto ad altre valli più specializzate, in Valsugana sono diffuse più tipologie di colture e allevamento: operano circa 380 aziende agricole e più della metà svolgono attività professionale e quindi vivono dei proventi dell’attività, le altre part time. Numerose aziende inoltre effettuano oltre alla produzione anche la trasformazione del prodotto.

Pur essendo presente anche in Valsugana, come nel resto del Trentino, la cooperazione fra aziende agricole in particolare per la trasformazione e commercializzazione del prodotto, che in parte aiuta ad ovviare al problema della presenza di aziende piccole e frammentate, sono presenti anche interessanti realtà imprenditoriali individuali.

Ad esempio, negli ultimi anni sono nate alcune realtà aziendali vitivinicole con proprie cantine mentre non esiste in Valsugana una cantina sociale. Idem per il settore frutticoltura e piccoli frutti, ci sono aziende con proprie celle frigorifere.

Sul totale delle aziende agricole l’ambito di attività si può così suddividere: 30% frutticoltura (mele, piccoli frutti), 30% zootecnia, 6% viticoltura, settore in costante crescita sul territorio. che rappresenta una novità anche se in passato c’era una tradizione radicata.

La viticoltura aveva fornito reddito per molti anni con una tradizione di alta qualità fin dai tempi degli Asburgo, dopo un periodo di abbandono si stanno recuperando molte superfici e una produzione di vini di buona qualità.

Interessante è il fatto che il 22% di queste aziende svolge attività mista, cioè l’imprenditore agricolo professionale diversifica e distribuisce il rischio d’impresa su prodotti diversi.

Il target di età per le aziende agricole della Bassa Valsugana è in media di 50 anni, pochi i giovani. Si assiste, peraltro, negli ultimi anni ad un crescente interesse da parte dei giovani, sostenuti dall’ente pubblico attraverso il premio di primo insediamento, essendo un lavoro che può offrire, oltre ad un reddito comparabile ad altre occupazioni, anche un legame importante con il territorio e l’ambiente.

La Bassa Valsugana è vocata per la zootecnia con allevamento in particolare di bovini per la produzione di latte, vasta parte del territorio è occupata da prati permanenti e pascoli. Nel fondovalle inoltre sono presenti coltivazioni di mais destinato all’alimentazione del bestiame.

L’attività agricola è sostenuta finanziariamente dall’Unione Europea attraverso la PAC che riconosce, oltre alla fondamentale attività produttiva svolta dagli agricoltori anche il loro ruolo nella manutenzione e valorizzazione del territorio, dando incentivi con priorità a favore dell’imprenditore agricolo professionale.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio agricolo Periferico che ha tre uffici sul territorio (Borgo, Pergine e Fiera di Primiero). Nel settore della consulenza alle aziende agricole inoltre operano i dottori agronomi e forestali che indirizzano, comprendono le esigenze delle aziende agricole in sviluppo e i sindacati agricoli che offrono assistenza nel settore agricolo.

Secondo intervento dell’agronomo e consulente aziendale Claudio Baldessari, che ha seguito per molti anni un interessante progetto in alta Val di Cembra e ce lo racconta.

Un tempo nella zona di Grumes (ora Comune di Altavalle) cinquanta famiglie di agricoltori si erano dati all’edilizia, data la povertà del territorio.

Prima si coltivavano solo patate, segale, orzo, poi con un’iniziativa partita dall’alto circa 30 anni fa si stabilì il Riordino fondiario e la costituzione di un Consorzio locale con pochi contadini. Erano attività ancora floride la viticoltura, la frutticoltura e piccoli frutti (mirtilli).

Tra i problemi da affrontare l’eccessivo frazionamento dei terreni e la conseguente scarsa meccanizzazione del lavoro.

Si cercò di lavorare ad un piano di accorpamento delle aree, alla fine del periodo si passò da 112 proprietà a 56 ditte. Un risultato meritevole riacquistare superfici fino ad un ettaro per azienda, che il Comune ha recuperato anche da emigrati all’estero, affittandoli poi a giovani agricoltori locali e completandoli con strade di accesso, bonifiche, pozzetti e terrazzamenti.

In termini economici sono state dimezzate le proprietà e le 56 aziende (non tutte agricole) hanno potuto sviluppare la viticoltura intensiva con opere di sistemazione.

Anche l’imprenditore con investimento personale poteva fungere da traino, dando lavoro al personale locale e diffondendo la passione per il settore. Così è rinata l’economia nella valle.

Ci sono voluti 10 anni di lavoro e di ricerca nella zona di Grumes, per realizzare la sistemazione agraria. Un lavoro certosino, andando di famiglia in famiglia con superfici grandi e piccole, per convincere persone legate ai ricordi dei nonni. Il primo riordino è avvenuto a Ospedaletto con vincolo di divisione della proprietà.

Interviene quindi il dr. Claudio Maurina che rappresenta 250 colleghi agronomi e forestali, di cui 100 in libera professione. Svolgono attività di supporto in diversi ambiti, per cui è stato creato l’Osservatorio del paesaggio trentino.

Importante è il tema della tutela del suolo, il contadino dal 1966 in poi è diventato custode del territorio e la sua tutela per le aziende agricole è rappresentata dall’agronomo forestale.

Per ovviare al problema dell’abbandono, è attivo lo strumento della Banca della terra che mette in contatto domanda ed offerta di terreni. In tal modo è possibile aumentare la dimensione della propria azienda agricola. E’ un’iniziativa nata in Piemonte dove il fenomeno dell’abbandono è più marcato.

Dopo il Covid, la guerra e il caro-energia occorre ripensare e mettere in rete domanda e offerta di terreni, recuperare edifici. I lavoratori in smartworking danno vita e ripopolano i paesi, mentre le piccole aziende agricole di qualità a km zero creano contatti con le persone che acquistano.

Graziano Martello fa notare che è stato creato il portale legnotrentino.it dove le aziende boschive dopo Vaia trovano un riferimento, anche per le aste. Infatti il 95% del legname è stato recuperato con questo intervento efficace, in collaborazione con la Camera di Commercio e il Servizio forestale ed il prezzo è ritornato ai valori ante Vaia, perché non sono ammessi prezzi inferiori alla soglia minima tariffaria.

Un problema attuale è quello del bostrico che sta creando danni elevati all’abete rosso (in Pinè, Tesino, Fiemme). I boschi in Trentino stanno diventando boschi di latifoglie con un misto di altre varietà.

L’interessante incontro del sabato nel villaggio si conclude con la presentazione di tre giovani aziende agricole. Diversi gli strumenti proposti dai consulenti ed esperti, occorre solo iniziare.

“Happy Rick” ditta individuale di Riccardo Vitale, che insieme alla moglie Anna Pernicano gestisce un allevamento di galline e produzione di uova con punto vendita in via Masetto Vecchio 16 a Tezze di Grigno. In un anno è raddoppiato il numero di galline allevate all’aperto, un vantaggio per il benessere degli animali e dal punto di vista etico anche per il consumatore.

“El Pizo” azienda agricola di Daniele Pacher produce cereali, ortaggi e carne a km zero, è recente l’acquisto di un mulino per una maggiore indipendenza economica.

“Birrificio Tomasin” di Mattia Lucca, che racconta la sua passione per questa bevanda appresa tramite amicizie. Il progetto di produzione di birra artigianale è nato ufficialmente a fine 2019. E’ un’attività giovane riscoperta negli ultimi tempi, quattro tipi di birre prodotte dai nomi evocativi, una quinta in arrivo.

