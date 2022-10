Lago di Toblino: approvato lo schema di accordo col Comune

Pubblicità

Lago di Toblino, la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Madruzzo collaboreranno per realizzare interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione ambientale su un tratto della passerella-sentiero che si trova lungo la riva occidentale del lago.

Lo prevede lo schema di accordo che la Giunta provinciale ha approvato su proposta del vicepresidente Mario Tonina.

“Un intervento puntuale – questo il commento del vicepresidente Tonina – che evidenzia una positiva collaborazione con il territorio finalizzata a mantenere alta la qualità di un luogo di grande pregio dal punto di vista ambientale, storico-culturale, paesaggistico, rilevante anche per la fruizione turistica.

Con la sistemazione della passerella-sentiero si assicura la valorizzazione della riserva naturale provinciale, individuata in corrispondenza del lago, accrescendo la conoscenza dei valori dell’area protetta. Anche con opere come quella che si andrà a realizzare si contribuisce a rendere fruibile in modo sostenibile l’ambiente naturale del Trentino”.

L’importo complessivo dell’opera è di euro 764.000. La Provincia delega la realizzazione dell’intervento al Comune di Madruzzo mettendo a disposizione risorse pari ad euro 168.440. Il Comune di Madruzzo si occuperà degli adempimenti relativi alla realizzazione dell’intervento mettendo disposizione la parte rimanente delle risorse necessarie.

“Per questa collaborazione ringrazio l’amministrazione comunale – aggiunge il vicepresidente Tonina – e in particolare il sindaco Michele Bortoli“. Nel provvedimento si evidenziano l’interesse alla valorizzazione ambientale derivante dalla miglior fruizione della “Riserva naturale provinciale Lago di Toblino”, mediante il rifacimento della passerella/sentiero che si trova lungo la riva occidentale del lago, e la volontà di collaborare per realizzare l’intervento.

