Ieri la giornata del medico e dell’odontoiatra: «In Trentino si può fare meglio, serve una riforma»

Si è celebrata ieri, sabato 15 ottobre 2022, al Teatro Sociale di Trento la Giornata del medico e dell’odontoiatra.

La giornata ha visto la premiazione dei medici e odontoiatri che festeggiano i 50 anni di laurea e la presentazione dei nuovi medici e odontoiatri che avranno il delicato compito di tutelare la salute della comunità trentina nei prossimi anni.

22 i medici che festeggiano i 50 di laurea, 130 invece i giovani medici e 26 gli odontoiatri che hanno giurato entrando così nel mondo del lavoro.

Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessore della sanità Stefania Segnana: «oggi festeggiamo l’esperienza e la dedizione di tanti professionisti che hanno contribuito a far crescere la professionalità dei colleghi e hanno dedicato la loro vita a curare gli altri, ma festeggiamo anche i giovani che hanno scelto di intraprendere questa professione: è motivo di orgoglio e speranza vedere tanti ragazzi e ragazze che intendono dedicare la loro vita a questo mestiere, nonostante i momenti difficili a causa della pandemia e delle difficoltà che investono la sanità a livello nazionale. Vi auguro un futuro di soddisfazioni e crescita personale, certa che vi dedicherete con umanità, passione e sensibilità alla cura del prossimo» – queste le parola dell’assessore.

L’assessore ha portato anche i saluti del presidente della Provincia autonoma di Trento e ringraziato i presenti, tra i quali il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, molte autorità civili e militari ed esponenti degli ordini professionali sanitari, fra i quali il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Trento Marco Ioppi.

Il presidente dell’Ordine Marco Ioppi ha parlato di «consapevolezza della crisi che i professionisti stanno vivendo in questo momento storico delicato», spiegando come «esercitare la professione costi e come le difficoltà siano evidenti»

Secondo Ioppi il medici si trovano sempre più obbligati a farsi carico di responsabilità che non gli competono, cercando di supplire a un servizio sanitario nazionale in grande affanno.

«La pandemia – ha evidenziato Ioppi – ha fatto emergere come un sistema pubblico capace di adottarsi alle emergenze possa contrastare anche gli effetti più devastanti in termini di mortalità e morbilità».

«In Trentino si può fare meglio – ha concluso il presidente dell’ordine dei medici rivolgendosi all’assessore – perchè non possiamo perdere questa sfida. È necessario far partire un sistema sanitario che possa rinascere ed investire in sanità, che non deve essere vista come una fonte di spesa ma come di investimento. C’è inoltre bisogno di una riforma delle politiche innovative di gestione del personale che permetterà di lavorare sul contesto di malessere e demotivazione in cui si trovano i professionisti sanitari. Non possiamo non prendere atto che oggi esiste una crisi della professione medica una crisi di identità».

Con questa cerimonia l’ordine dei medici vuole assicurare ai nuovi entrati il sostegno della comunità trentina con l’invito a considerare la Costituzione Italiana e il Codice di Deontologia Medica quotidiani punti di riferimento della professione per poter interpretare al meglio le esigenze della società in forte cambiamento e saper costruire una relazione intensa e umana con i cittadini per riuscire con loro a custodire quel bene prezioso che è il benessere e la salute.

Ecco i medici premiati per i 50 anni di lavoro nel settore: Italo Barbacovi, Emiliano Berteotti (radiologo), Ezio Bincoletto (psichiatra), Donatella Btadamante (radiologa), Aboul Kheit Breigheche (specialista in endocrinologia e medicina interna. É stato a lungo medico di medicina generale), Paolo Capurso (neuropsichiatra), Renzo De Stefani (psichiatra), Luigi Debiasi (odotontoiatra), Paolo Dorigatti (ortopedico), Riccardo Guardini (chirurgo), Fabio Ianeselli (anestesia e rianimazione), Enrico Lorenzi (radiologia e medicina nucleare), Annalisa Metellini (neuropsichiatra infantile), Gianni Parolari (ginecologo), Vincenzo Peruzzini (ortopedico), Guido Piazza (primario di medicina a Cavalese e poi direttore sanitario), Dario Piccoli (pediatra), Francesco Piscioli (anatomopatologo), Elia Giacomo Reale, Salvatore Spadaro (medico condotto), Bruno Stringari, Mariangela Togni