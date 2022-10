Giornalista de «Il Fatto Quotidiano» mette alla gogna pubblica la famiglia del Presidente della Camera

Pubblicità

Pubblicità



Ci sono momenti in Italia nei quali non si fa altro che parlare di odio e di ritorno del fascismo, e momenti in cui l’omertà prende il sopravvento dinanzi a pesanti aggressioni nei confronti delle nostre istituzioni.

Per fare un esempio oggi sui social è apparso un post (poi tardivamente cancellato), a dir poco da voltastomaco, contro il neo Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana (ex vice segretario della Lega e grande amico del Trentino, vicino all’Ass. provinciale alla cultura Mirko Bisesti e al suo ex capo di gabinetto Andrea Asson): la giornalista ambientalista de Il Fatto Quotidiano, tal Elisabetta Ambrosi, ha scritto testualmente: “ […] ma come Fontana disprezzo anche la moglie. Chi si accoppia a tali personaggi come minimo è connivente. […]”.

Non contenta, nel post la giornalista ha perfino allegato una foto in cui si vede non solo la moglie di Fontana, ma anche la figlia piccola di entrambi mettendo (forse non intenzionalmente) la famiglia Fontana alla gogna pubblica.

Pubblicità Pubblicità

Ora non sorprende che una giornalista de Il Fatto esprima tutto il proprio odio contro la terza carica più alta dello Stato (Andrea Scanzi nella sua pagina Facebook sul Presidente Fontana scrive “catastrofe”, Antonio Padellaro lo marchia come “giovane cultore dell’intolleranza civile”, Wanda Marra scrive a sproposito che “non ama Bergoglio”), ma quando si pensa di essere pronti ormai a tutto mai ci si sarebbe aspettati che una donna attaccasse un’altra donna solo per aver sposato un politico; anche usare il termine “accoppiato” è veramente uno stile molto basso.

Sarebbe interessante immaginare la stessa situazione nel passato con Laura Boldrini o Roberto Fico, ex Presidenti della Camera dei Deputati, per vedere cosa sarebbe accaduto: come minimo un cataclisma giornalistico.

Ma come siamo arrivati a questo punto, in cui si imbastisce da giorni un plotone di esecuzione contro due politici come Lorenzo Fontana (due volte Ministro e con tre lauree) e Ignazio La Russa (già Ministro e Vice presidente del Senato per FDI) proposti dalla maggioranza di centro-destra, democraticamente eletta, per ricoprire i ruoli più importanti dopo quello del Presidente della Repubblica? Certamente si sarebbero preferite due figure neutre, come si suol dire senza infamia e senza lode, e Fontana e La Russa potrebbero essere catalogati come divisivi, ma se da un lato bisognerebbe ricordarsi che pure i loro predecessori non erano figure unitarie dall’altro si dovrebbe avere un minimo di onestà intellettuale e giudicare un politico dopo e non prima del suo operato (cosa che stanno già facendo con la Premier in pectore Giorgia Meloni).

Pubblicità Pubblicità



Ma questi sono e rimangono giudizi politici del tutto legittimi.

L’errore della sinistra è sempre lo stesso e cioè non saper distinguere il lato umano da quello politico e quindi, senza mezze misure, per questa degenerazione dovrebbero sentirsi almeno un po’ responsabili chi sta avvelenando il dibattito politico (e che paradossalmente si sente superiore a livello morale): quando ad esempio i rappresentanti del Partito Democratico e del Movimento 5 stelle si rifiutano di partecipare al brindisi per l’elezione del Presidente della Camera e il leader dell’ultimo Polo Carlo Calenda esagera (come al solito) su twitter cosa ci si può aspettare che accada successivamente? E tralasciamo gli striscioni carnevaleschi in Parlamento, l’accusa di “orbanizzazione” dell’Italia, l’invocazione di opposizioni durissime e di battaglie partigiane nelle piazze,…

Bene ha fatto l’on. Serracchiani (Pd) a solidarizzare, ma non si può creare un mostro e poi sorprendersi a cose fatte che distrugga.