Festival Trento Doc e certificati nei tabacchini: ecco a chi sono state «rubate» le idee

“Gli artisti mediocri copiano, i geni rubano” pare sia una frase del grande Picasso. In realtà, non sappiamo se l’abbia detta il grande pittore spagnolo.

Di testimonianze dirette, o tracce scritte, comunque non ce ne sono. Ad ogni modo, il dibattito sul “copiare” inizia prima di Pablo Picasso e se ne continua a parlare anche oggi. Questa una premessa per raccontare quello che è successo nelle ultime settimane a Trento.

Non si «copia» solo nell’arte e nella cultura ma anche in politica. Mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e confronti in aula possono diventare degli spunti per realizzare disegni di legge, eventi, oppure tavoli di trattativa interessanti per far crescere i servizi dentro la comunità. È successo a Trento dove le idee di due consiglieri comunali di Trento erano state messe nero su bianco con la presentazione di due mozioni e che sono state «rubate» senza nemmeno un minimo di ringraziamento. Sia ben chiaro, in politica la gratitudine è cosa rara, ma è sempre possibile invertire le tradizioni.

Daniele Demattè, consigliere comunale di Trento in forza a Fratelli d’Italia nel marzo del 2021 presenta una mozione dove impegna la giunta a venire incontro alla necessità di molte persone, per lo più anziani e disabili, che non possono andare fino in comune per farsi determinati certificati.

L’idea è quella che tutti i certificati possano essere richiesti e stampati non solo negli uffici dell’anagrafe, non solo dal computer di casa, ma anche in trentanove tabaccherie della città (numero destinato a crescere nelle prossime settimane).

Questo passaggio era propedeutico all’attivazione di una rete di sportelli sul territorio a servizio dei cittadini che necessitano di certificati anagrafici.

Tant’è che la novità (mozione) che ha il chiaro obiettivo di agevolare i cittadini privi di dotazioni o competenze informatiche piace e viene approvata dalla Giunta comunale.

Tutto bene direte voi? Per i cittadini trentini certo che sì! Per Daniele Demattè invece meno. Già, perché nella presentazione in pompa magna fatta dal Sindaco Ianeselli con tanto di foto «spot» fatta all’interno di una tabaccheria, del lavoro del consigliere di Fratelli d’Italia non viene nemmeno fatto un solo cenno come l’idea fosse stata del Sindaco.

Demattè non se la prende, anzi: «L’idea nasce dalla necessità di venire incontro alle persone che non sono native digitali o magari hanno difficoltà motorie e per snellire la macchina amministrativa» – osserva Demattè – «va detto che la mozione era stata sostenuta anche da Cristian Zanetti e Pino Urbani, oltre che da Vittorio Bridi. Ringrazio l’assessore Franzoia che aveva fatto partire l’iter, quando un’idea porta benefici alla comunità è giusto approvarla, non importa se sia stata la destra o la sinistra a lanciarla. È passata l’idea che fosse stato il Sindaco a fare tutto, ma non è così».

«Sono comunque soddisfatto per aver raggiunto l’obiettivo – conclude Demattè – ma amareggiato che sugli scudi sia finito il sindaco nonostante l’idea fosse partita da me. Non mi attendevo che mi ringraziasse ma che dicesse che si era fatta un passaggio in aula grazie alla presentazione di una mozione delle minoranze».

Il caso di Alessandro Saltori, consigliere comunale della lega più votato alle ultime amministrative è più eclatante. Il 14 maggio del 2021 Saltori deposita in consiglio comunale una mozione dal titolo «Trento capitale spumantistica del metodo classico» (clicca qui per leggerla)

La mozione impegna enti e istituzioni varie del settore a prendere in seria considerazione l’organizzazione di un festival dedicato al metodo classico e al Trento Doc (sotto il passaggio della mozione). Del documento, apprezzato e votato all’unanimità, non si sa più nulla fino a quando esce la notizia del via della prima edizione del Trento Doc Festival.

«Improvvisamente dopo oltre un anno di silenzio mi sono trovato il festival del Trento Doc organizzato da un giorno all’altro senza saperne nulla» – spiega Saltori. «Sono stato sorpreso positivamente, la reputo però una mia idea e un mio lavoro di cui non mi è stato riconosciuto nulla».

Alessandro Saltori non vuole certo mettere bandierine, «si doveva valorizzare il lavoro della commissione turismo e sport del consiglio comunale anche perché al deposito della mozione era presente anche Roberto Failoni assessore al turismo commercio e sport della provincia autonoma di Trento».

Il consigliere della lega è produttore di uva per base spumante e proprio da quel mondo era partita l’idea dell’opportunità di realizzare un festival nazionale. «Se ne parlava da molto fra gli addetti del mio settore – presisa Saltori – ma nessuno voleva mettere l’idea sulla carta. Dopo numerosi incontri, compreso quello con Pietro Patton, ho deciso di costruire una mozione personalizzata per portarla in commissione per valorizzare e sostenere il settore. Allora aveva ricevuto una valanga di congratulazioni per l’idea».

E qui si è concluso il lavoro del consigliere. Poi un buco di oltre un anno dove nessuno ha più saputo nulla. «Ho saputo per vie traverse che Elisabetta Bozzarelli (PD) aveva preso accordi con la provincia autonoma di Trento, ma non avevo idea che stessero organizzando il festival. Peccato che un Doc che porta il nome della città doveva affermare Trento come capitale Italiana del metodo».

Anche Saltori è amareggiato: «Sarebbe stato bello riconoscere e valorizzare il lavoro dei consiglieri comunali di Trento, per questo anch’io sono amareggiato. Pensate che non hanno nemmeno cambiato il nome dell’evento. Hanno fatto un copia ed incolla»

5_171_2021