Weekend della Protezione civile, domani in Piazza Dante la campagna “Io non rischio”

Pubblicità

Pubblicità



Nell’ambito del weekend della Protezione civile, in Piazza Dante sarà promossa la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”.

I volontari affiancheranno i colleghi già da oggi presenti nel parco della città capoluogo per informare i cittadini sui rischi a cui è esposto il territorio in cui vivono e per illustrare i buoni comportamenti da mettere in pratica in caso di alluvione, terremoto o maremoto.

La piazza fisica sarà integrata da uno spazio digitale dove, attraverso i social media, le piattaforme di meeting a distanza e interventi in diretta, i cittadini e i volontari potranno confrontarsi sulla conoscenza del rischio e sulla prevenzione.

Pubblicità Pubblicità

La Campagna, giunta alla sua dodicesima edizione, quest’anno è stata insignita dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, della “Medaglia del Presidente della Repubblica”.

Un’iniziativa formativa e informativa sui rischi naturali che riveste un’importanza strategica in termini di prevenzione non strutturale, perché la consapevolezza dei rischi e la conoscenza dei corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza rappresentano strumenti indispensabili di cui si può dotare il cittadino per avere un ruolo attivo nella prevenzione.

La prevenzione deve diventare il centro delle scelte che quotidianamente siamo chiamati a fare. Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) “Io non rischio – Trento” è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità