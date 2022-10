Valanga di critiche nei confronti di Sara Ferrari: «Grave caduta di stile»

Pubblicità

«No a un presidente omofobo pro Putin» – Queste le parole scritte sullo striscione che la neodeputata del PD Sara Ferrari ha esposto ieri a Montecitorio insieme ai colleghi di partito Alessandro Zan e Rachele Scarpa.

Lo striscione, mostrato subito dopo l’elezione del nuovo presidente della Camera Lorenzo Fontana, è rimasto in bella vista solo pochi secondi, prima che i commessi procedessero alla rimozione. Dopo Monica Cirinnà, che non è stata riconfermata, si materializza un’altra figura similare in parlamento, ma stavolta dalla parte delle minoranze.

Il comportamento della Ferrari è stato molto criticato dalle opposizione e visto come un grave sgarbo istituzionale. Cominciamo bene insomma.

Mirko Bisesti, assessore provinciale alla Cultura, che del neo presidente di Montecitorio è stato assistente ai tempi in cui Fontana era deputato al Parlamento europeo dopo aver commentato la sua nomina: “Ci siamo sentiti via messaggio ieri – racconta Bisesti – era molto tranquillo con il solito tono scherzoso che lo contraddistingue”, attacca la Ferrari: «Spiace vedere che a sinistra, proprio chi si dice democratico, non abbia rispetto per chi è democraticamente proposto ed eletto da chi ha vinto le elezioni. Se non sei di sinistra parte l’attacco – conclude Bisesti – e lo striscione esposto prima ancora della votazione si commenta da solo».

Il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì, parla invece di «sceneggiata indecorosa» aggiungendo che «lo spettacolo dei deputati della sinistra e dei Cinquestelle seduti e con le braccia conserte all’insediamento del presidente della Camera Lorenzo Fontana (mentre l’aula lo saluta con un lungo applauso) mostra la totale assenza di coscienza istituzionale e rispetto verso le istituzioni repubblicane. Un presidente che piaccia o no è il presidente di tutti. Come al solito per la sinistra solo loro si sentono unici titolari delle prerogative democratiche».

Ironico ma molto pungente il commento del consigliere comunale Daniele Demattè che si rivolge direttamente a Sara Ferrari dicendo: «pensare che ieri sera a Mattarello ti aspettavamo per l’ennesima serata sul Passante Ferroviario e le sue criticità Sara….. progetto che rischia di minare proprio il futuro di Mattarello e in merito al quale non hai mosso un dito! Ma ci sta dai…. probabilmente ieri sera eri intenta a stampare lo striscione della foto!»

Duro anche Moranduzzo della lega: «L’Onorevole Sara Ferrari (pd) è caduta veramente in basso… eh già! La Camera dei Deputati è un luogo importante, chi l’ha votata lo ha fatto per farsi rappresentare da Lei nel miglior dei modi, non per fare queste cose!»

Mara Dalzocchio capogruppo della lega in consiglio provinciale parla di «esordio con caduta di stile». «Ammetto d’esser rimasta – come penso molti – amareggiata e del tutto senza parole nel vedere nelle scorse ore la neo-eletta deputata del Pd, la trentina Sara Ferrari, esibire uno striscione offensivo nei confronti di Lorenzo Fontana, da poco eletto alla Terza carica dello Stato, nel quale è stato aggredito per le sue idee, libere e condivisibili. Se infatti da un lato non mi meraviglia che quel cartello fosse tenuto anche dall’Onorevole Alessandro Zan, le cui posizioni estremiste non fanno notizia da un po’, dall’altro l’atteggiamento della deputata trentina mi ha sorpreso, e non in positivo, dato che in Consiglio -provinciale, fino a poche settimane fa, pur nella divergenza di idee la politica del Pd si è sempre voluta distinguere per un atteggiamento pacato e rispettoso».

E ancora: «Atteggiamento pacato e rispettoso che oggi, a quanto pare, costituisce solo un lontano ricordo. Per questo sono realmente delusa, e cioè non tanto e non solo perché quello contestato fosse un politico eletto democraticamente dai cittadini, bensì nel vedere una parlamentare che rappresenta il nostro territorio atteggiarsi con pose, mi sia consentito, più da contestatrice dei centri sociali che da donna delle istituzioni.Probabilmente starà cercando in tal modo di riconquistare presso l’estrema sinistra dei consensi» – Conclude Dalzocchio

Hanno destato ancora più imbarazzo le violenti le parole scritte sulla sua pagina social (istituzionale) dal consigliere provinciale Zanella che ormai è rimasto l’unico italiano a credere che il fascismo esista ancora: «Che l’opposizione a questa maggioranza omofoba, patriarcale, filoputiniana, nostalgica del fascismo, abbia inizio» – Queste le sue parole.

