Sci nordico e skiroll, si rinnova l’intesa per le gare 2023-24 in val di Fiemme

La Giunta provinciale su proposta dell’assessore a sport e turismo Roberto Failoni ha approvato il protocollo d’intesa per la promozione e realizzazione in val di Fiemme delle gare di coppa del mondo di sci nordico e di coppa del mondo di skiroll nella stagione 2023-2024.

Un proseguimento quindi della relazione che ha già portato la val di Fiemme a ospitare con successo le gare di sci di fondo, combinata nordica e skiroll nelle ultime due stagioni fredde, mentre per la stagione 2022-23 la stessa località è stata inserita dalla la Fis International Ski Federation nel calendario del fondo con le finali del Tour de ski e della coppa di skiroll.

L’organizzazione delle gare sarà quindi confermata, anche in vista dell’avvicinarsi delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 in cui il Trentino sarà protagonista. “Questi eventi – così Failoni – rappresentano un’opportunità per favorire la visibilità internazionale del Trentino, soprattutto attraverso la televisione e i mezzi digitali, che consentono di valorizzare il binomio sport e turismo coniugandolo con lo sviluppo territoriale locale”.

“Il Trentino e in questo caso la Val di Fiemme – prosegue Failoni – si sono affermate per la vocazione e la preminenza come terra degli sport invernali, anche per la capacità organizzative dimostrate.

Un elemento molto importante considerando l’avvicinarsi dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in cui il nostro territorio sarà direttamente impegnato nell’organizzazione degli eventi sportivi delle discipline nordiche e del ghiaccio di velocità”.

