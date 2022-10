In Italia si diventa mamme in media a 33 anni, sempre meno figli: il report del Ministero

Pubblicità

Il report annuale di Certificato di Assistenza al Parto pubblicato dal Ministero della Salute mette in luce dati molti importanti sul tema natalità in Italia. Le donne italiane partoriscono in media a 33 anni. Il tasso di natalità però, varia in molto rilevante a seconda della Regione. La media nazionale, infatti, è di 6,8 nati per mille donne in età fertile. Dato che sale a 9,7 nella Provincia di Bolzano, ma scende a 5,2 in Sardegna.

Se le Regioni del Centro presentano un tasso di natalità inferiore alla media, quelle del Sud Italia sono piuttosto elevate, con Calabria, Campania e Sicilia che raccolgono dati molto superiori alla media. In linea general, il numero di figli diminuisce, basti pensare che nel 2021 il numero medio di figli per donna è stato di 1,25, rispetto a 1,46 del 2010.

In particolare, i livelli sono più alti nelle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e nel Mezzogiorno con Campagna e Sicilia. Decidere se avere figli o meno sembra dipendere molto dalla stabilità economica, che da la certezza di poter crescere un bambino, ma anche dall’origine della madre.

Nel 2021, circa il 19,9% dei parti è stato relativo a madri di cittadinanza non italiana. Le aree geografiche di provenienza più rappresentate sono quelle dell’Africa, 28% e dell’Unione Europea 21,4% .

Per quanto riguarda il fattore lavoro, il 57,7% delle madri lavora, il 25,8% sono casalinghe e il 16,5% sono disoccupate o in cerca di prima occupazione. Un problema che di fatto, frena qualsiasi donna ad avere figli.

