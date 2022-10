Energia elettrica alle stelle: le soluzioni del Comune di Predaia per ridurre i consumi (e quindi i costi)

Pubblicità

Pubblicità



Alla luce dell’elevato e incontrollato aumento dei costi della energia elettrica, l’amministrazione comunale di Predaia guidata dalla sindaca Giuliana Cova ha previsto per i prossimi mesi, e fino al termine dell’emergenza, l’adozione di alcune misure specifiche per ridurre i consumi e quindi le spese.

Oltre all’obiettivo di ridurre i costi, l’intenzione è anche quella di sensibilizzare la popolazione verso un consumo consapevole dell’energia elettrica.

Le misure adottate riguardano in particolare il graduale e sperimentale spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica presenti lungo il sistema della viabilità locale, con la previsione dello spegnimento alternato dei lampioni, ovunque sia possibile, dalle ore 23 alle ore 6 (con esclusione degli impianti a led).

Pubblicità Pubblicità

Spegnimento che sarà integrale nelle aree comunali adibite a parchi giochi, cimiteri, monumenti e ogni altra zona che possa essere autonomamente individuata e che non rappresenti servizi di natura essenziale.

Sarà inoltre implementata l’operazione di sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione esistenti con altri di nuova generazione, con sistema a led, a basso consumo energetico.

Un ultimo, importante provvedimento consiste nella razionalizzazione delle modalità di utilizzo degli edifici pubblici, con la previsione della riduzione in generale della temperatura di utilizzo, e in particolare, per quanto concerne le case sociali, l’uso concentrato delle medesime all’interno dei centri abitati (una struttura a servizio di plurime realtà associazionistiche), con la riprogrammazione degli orari e delle modalità di utilizzo.

Pubblicità Pubblicità



L’avviso completo è consultabile sul sito comunale www.comune.predaia.tn.it