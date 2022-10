Diploma dopo 4 anni di scuola, l’Istituto Sacro Cuore vince la sfida

Pubblicità

Ha fatto da apripista nell’istituzione del primo percorso quadriennale di istruzione secondaria in Trentino, con il liceo delle Scienze umane internazionale. Una scommessa vinta, per l’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Trento, che ieri ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi e delle spille alle ragazze e ai ragazzi che quest’estate hanno affrontato l’esame di maturità.

Sessantaquattro diplomati in tre distinti percorsi scolastici (grafico e liceo delle Scienze umane internazionale nella forma tradizionale e quadriennale), di cui 9 con voto 100, oltre a tre lodi.

Dei 12 diplomati con il massimo dei voti, in 7 hanno frequentato proprio il percorso scolastico su quattro anni. Rivolgendosi a tutti i neodiplomati della scuola, l’assessore provinciale all’istruzione, Mirko Bisesti, si è congratulato per i risultati raggiunti: “Siate orgogliosi di voi, perché avete raggiunto grandi risultati, nonostante i due anni di difficoltà legate alle restrizioni per l’emergenza Covid. Un grazie va rivolto anche ai vostri docenti, che hanno saputo trasmettervi l’amore per la cultura. Nonostante il periodo di crisi, l’Amministrazione provinciale continuerà a garantire attenzione al mondo della scuola: investire nella formazione è fondamentale per guardare alla ripresa”.

Parole di stima e sostegno ai diplomati sono state espresse anche dalla consigliera provinciale Vanessa Masè, dal preside Alberto Vetroni, dall’amministratore Franca Penasa e da Suor Paola Angheben.

Nel corso del suo intervento, l’assessore Bisesti si è soffermato in particolare sul percorso quadriennale del liceo delle Scienze umane internazionale: “L’obiettivo è di favorire l’attivazione di questa opportunità all’interno di altri istituti del nostro territorio. Una proposta che è sinonimo di coraggio e il sacro Cuore è stato un pioniere in questo”.

Già dal prossimo settembre, 5 nuovi percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado si aggiungeranno a quelli già partiti presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “F. Fontana” di Rovereto e all’Istituto sacro Cuore. Sarà dunque possibile diplomarsi nel quadriennio presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Marconi” di Rovereto, l’Istituto Tecnico “Ivo de Carneri” di Civezzano, il Liceo delle Arti “Vittoria Bonporti Depero” di Trento e Rovereto, il Centro di Istruzione e Formazione “Fondazione Edmund Mach” Istituto Agrario di San Michele all’Adige, l’Istituto Tecnico Economico”A. Tambosi” di Trento.

