Coronavirus: un decesso e 636 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Sono 636 (ieri 638) i contagi da coronavirus registrati in Trentino nelle ultime 24 ore, come conferma il bollettino covid purtroppo oggi rattristato dalla notizia di un nuovo decesso: si tratta di una donna quasi novantenne; soffriva di altre patologie e non era vaccinata. Dei nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi, 628 sono risultati positivi all’antigenico (su 2.639 test) più altri 8 positivi al molecolare (118 test effettuati).

Nel frattempo i pazienti ricoverati in ospedale rimangono 96 (di cui 2 in rianimazione) dopo che ieri a fronte di 13 nuovi ingressi si sono registrate altrettante dimissioni. Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione: 4 di 0-2 anni, 0 di 3-5 anni, 10 di 6-10 anni, 13 di 11-13 anni, 8 di 14-18 anni, 121 di 19-39 anni, 196 di 40-59 anni, 114 di 60-69 anni, 101 di 70-79 anni e 69 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.261.066 (429.049 seconde dosi, 341.536 terze e 39.466 quarte). Infine, 604 nuovi guariti portano il totale a 216.909.

