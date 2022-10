Auto sbanda e si ribalta: una persona in ospedale

Pubblicità

Nel pomeriggio di ieri, 14 ottobre verso le 15.20 un auto in viaggio su Via Palade a Marlengo, per causa ancora in via di accertamento. è finita ruote all’aria.

Nell’impatto, una persona è rimasta ferita e soccorsa dai sanitari della Croce Bianca l’hanno trasportata in ospedale.

Sul posto, anche le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco Volontari di Marlengo che hanno provveduto alla rimozione del mezzo e al ripristino della sede stradale.

