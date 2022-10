Appuntamento con la tradizione a Taio: torna la “Fiera dei Santi”

Pubblicità

Appuntamento con la tradizione domenica 30 ottobre a Taio.

La “Fiera dei Santi” torna infatti ad animare il cuore del paese della Val di Non.

Tante le proposte di contorno in programma per quest’edizione che vedrà una giornata intera dedicata al mercato, agli hobbisti, alle visite guidate. Una serie imperdibile di appuntamenti dedicati a grandi e piccini.

In mattinata, a partire dalle 8, ci sarà il mercato di abbigliamento, alimentari, fiori e piante. Seguirà l’apertura del mercatino hobbistico e artigianale lungo via Simone Barbacovi.

Durante il pomeriggio, dalle 13.30 in poi, i bambini potranno divertirsi con i laboratori “spaventosi” di intaglio della zucca per Halloween. Per prenotare le zucche basta accedere alla pagina Facebook o Instagram della Pro Loco di Taio, cliccando l’apposito link.

A partire dalle 14 all’oratorio sarà attivo anche il servizio bar con castagne, succo di mela e vin brulè. Alle 16.30 è poi in programma uno spettacolo per tutti all’auditorium.

Maggiori dettagli sono disponibili nell’avviso pubblicato sul sito comunale www.comune.predaia.tn.it

La proposta è organizzata dalla Pro Loco di Taio in collaborazione con il Comune di Predaia e il sostegno della Cassa Rurale Val di Non.