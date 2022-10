A San Michele all’Adige arrivano quattro simpatici bidoni per la raccolta delle deiezioni dei cani

Pubblicità

San Michele all’Adige è un comune amico dei cani.

Dopo l’organizzazione di un corso dedicato ai proprietari e ai futuri proprietari di cani per ottenere il patentino, in programma oggi e domani, sabato 15 e domenica 16 ottobre nella sala polifunzionale del municipio a San Michele all’Adige e nell’area cani di Grumo, nei giorni scorsi sono stati posizionati quattro nuovi simpatici bidoni per la raccolta delle deiezioni dei cani comprensivi di distributore sacchetti.

«Quello al municipio (riportato nell’immagine in alto, ndr) è dotato anche di una fontanella per far bere i nostri amici animali – fa sapere l’amministrazione comunale attraverso la propria pagina Facebook –. Speriamo ora nel senso civico per migliorare la situazione!».

Un’altra pregevole iniziativa, dunque, volta all’educazione dei proprietari presenti o futuri degli amici a quattro zampe.

