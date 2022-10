Vaccini antinfluenzale: al via oggi in Trentino le prenotazioni

Pubblicità

A partire da lunedì 17 ottobre, in Trentino sarà possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale dal proprio medico o pediatra di famiglia oppure nei centri vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Le prenotazioni al Cup online sono iniziate oggi.

Le persone anziane restano il target prioritario per la vaccinazione antinfluenzale, che sarà gratuita per tutte le persone a rischio di avere complicanze e per le categorie maggiormente esposte al virus. Il vaccino è comunque consigliato a tutti coloro che vogliono evitare di ammalarsi di influenza.

La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente dal Servizio sanitario provinciale a medici e personale sanitario di assistenza, persone con più di 60 anni, donne in gravidanza e nel post partum, popolazione a rischio di età superiore a sei mesi (malati cronici, familiari di soggetti ad alto rischio, caregiver etc.), bambini dai sei mesi ai sei anni, addetti ai servizi pubblici, persone che per motivi di lavoro entrano in contatto con animali, donatori di sangue, personale dei servizi socio-educativi, dell’infanzia e della scuola, personale addetto al trasporto pubblico e lavoratori al dettaglio di generi alimentari e della grande distribuzione.

I bambini con patologie croniche ricevono una lettera d’invito per la vaccinazione.

Sono a diposizione e già stoccate presso i frigoriferi di Apss 90.000 dosi di vaccino, pari al quantitativo somministrato alla popolazione target nel corso della campagna antinfluenzale 2021. Se necessario potranno essere messe a disposizione altre 18.000 dosi.

