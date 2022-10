Terza Età. Pro Vita & Famiglia: «Bene proposta Berlusconi su Ministero Anziani»

Pubblicità

«Apprendiamo con favore la notizia, trapelata su alcuni organi di stampa, della richiesta di Silvio Berlusconi di istituire un Ministero dedicato agli anziani. Un’importante apertura proprio a seguito delle nostre richieste avanzate al nuovo Governo appena qualche giorno fa, per tutelare gli anziani, i nonni e chiunque si trovi nella Terza Età, oltre 13 milioni di italiani», così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus.

«Ci auguriamo – prosegue Brandi – che la proposta di un Ministro degli Anziani venga accolta, affinché siano messi in campo maggiori sostegni agli anziani per le attività più semplici come la cura della persone o della casa e l’istituzione di un Numero Verde per aiutarli nella risoluzione di problemi – soprattutto tecnologici – e fornire loro supporto quotidiano. Oltre ai servizi di assistenza pratica a livello locale, chiediamo a Parlamento e Governo di istituire altre iniziative simboliche di valore culturale, come intitolare una piazza ai “Nonni d’Italia” in tutti i capoluoghi e organizzare, ogni 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, manifestazioni ed eventi celebrativi sul ruolo sociale degli anziani che coinvolgano le scuole e la cittadinanza.

Gli anziani e i nonni, infatti, non sono inutili né un peso per le famiglie. Al contrario rappresentano le nostre radici e, con il loro bagaglio di esperienza di Vita ed apporto socio-economico, contribuiscono enormemente alla continuità delle famiglie e della società umana».