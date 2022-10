Sanità trentina al collasso: saltano due operazioni per la rimozione di tumori

Pubblicità

Negli ospedali manca personale: dai medici agli infermieri, gli addetti ai lavori sono troppo pochi.

E, se il Covid ci mette lo zampino, si rischia davvero di non poter lavorare. Un fatto che sembra assurdo ma che è accaduto ieri in una struttura in provincia di Trento.

A causa di troppo personale sanitario in quarantena per il covid e per le troppe sospensioni no vax nel pomeriggio di ieri la seduta della sala operatoria di senologia è terminata con cinque ore di anticipo. La seduta, che il giovedì inizia al mattino alle 8:00 per concludersi in serata alle 19:00, è stata eccezionalmente fatta terminare alle 14:00.

Un disagio non da poco, tenendo conto che quando si parla di senologia e operazioni al seno si tratta di quelle operazioni necessarie a causa della presenza di un tumore che va rimosso. E, a causa del poco personale e dell’aumento dei casi, ieri due donne hanno visto cancellare e riprogrammare gli interventi che avevano in programma.

Certo, non si tratta fortunatamente di rinvii lunghi, ma comunque di rinvii. L’ospedale è stato efficiente nel riprogrammare subito le due operazioni, ma non si può negare che la situazione sia preoccupante: se ad ottobre ci si trova con così poco personale, in pieno inverno che cosa si farà?

Il problema non sono solo il Covid o l’influenza stagionale, ma anche il personale che non è abbastanza, che manca di base: la sanità è al collasso e, tra personale sospeso e personale che non c’è, anche la sanità trentina comincia a mostrare segni di cedimento.

