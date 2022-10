Putin incontra Erdogan che cerca la svolta: a sorpresa Mosca propone un hub di gas russo in Turchia

Pubblicità

Quello di ieri, è stato il quarto incontro dall’inizio della guerra tra Erdogan e Putin che si è concentrato principalmente sulle tematiche più urgenti, energia e gas.

Un incontro, piuttosto proficuo e inaspettato, soprattutto dopo la proposta di Putin ad Erdogan, il “partner affidabile” come lo definisce. Il presidente russo, infatti, si è detto pronto a far confluire il gas russo in Turchia, per poi essere distribuito all’Europa. La Turchia diventerebbe così una specie di hub, ma anche la piattaforma su cui determinare il prezzo del gas, tema sui cui Bruxelles da mesi sta cercando di trovare una soluzione.

Nel dettaglio, l’idea russa propone di reindirizzare le forniture dei gasdotti Nordstream attraverso il Mar Nero, rendendo la Turchia la principale rotta di approvvigionamento di gas naturale per l’Europa.

Erdogan si è detto disponibile ad accogliere questa proposta, ma ora toccherà l’Unione Europa decidere se accettare o meno l’idea che di fatto, porterebbe a dipendere dalla Turchia, riagganciandosi anche al gas russo.

Anche se di negoziati non si è parlato, qualcosa sembrerebbe muoversi. Infatti, il ministro degli esteri russo Lavrov, si è detto pronto a prendere in considerazione eventuali segnali di apertura al dialogo con Stati Uniti e con tutti quelli che definisce ex partner occidentali.

