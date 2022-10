Pump Truck di Mezzocorona invaso dai rifiuti, lo sfogo del sindaco Mattia Hauser

Pubblicità

È uno sfogo ma anche un ultimatum quello che il sindaco di Mezzocorona Mattia Hauser ha lanciato sulla sua pagina social. Qualche ragazzo poco educato, lascia a terra e sulle panchine montagne di rifiuti e questo non è piaciuto per nulla al primo cittadino e anche a molti residenti in paese.

Il sindaco minaccia anche una possibile chiusura e posta un video (clicca qui per vederlo) esaustivo sul degrado dell’area. «All’inaugurazione del nuovo attesissimo Pump Truck di Mezzocorona – scrive Mattia Hauser – eravamo stati molto chiari: i ragazzi stessi, ed i loro genitori, sarebbero dovuti essere oltre che i fruitori anche i responsabili del parco, vigilando sul rispetto e la pulizia del luogo. Troppo facile godersene solo e fregarsene del resto, aspettando che il “pubblico” pulisca e sistemi il tutto».

Poi l’ultimatum: «Non è così e non sarà più così, se lunedì mattina il parco sarà ancora come nelle condizioni del video, verrà certamente pulito e sistemato ma chiuso a data da destinarsi. Vediamo se il senso di responsabilità e comunità prevarrà, voglio credere sarà così! il luogo è volutamente senza cestini, gli eventuali rifiuti vanno portati e smistati a casa, la responsabilità è nostra (cittadini) non degli altri (pubblico)».

Sotto il post un coro di consensi da parte dei cittadini di Mezzocorona con alcune riflessioni interessanti. «Siamo i peggiori genitori della storia» – scrive Maurizio facendo autocritica. Mirko invece mette il dito nella piaga: «Poi vanno in piazza con Greta a manifestare perché gli adulti inquinano» – dice. «Ma perché non convocare questi bravi ragazzi e far ripulire il tutto?» – Interviene invece Alice.

Qualcuno dice che sarebbe meglio rimettere i cestini. «È più unico che raro leggere un messaggio di questo tenore scritto e pubblicato da un Sindaco» – Scrive Gianfranco. Gli fa eco anche Roberto: «Finalmente un sindaco che non ha paura di chiedere senso civico ai propri concittadini»

Come detto, tutti d’accordo col sindaco Hauser che ricordiamo è il primo cittadino più amato del Trentino. Nelle ultime elezioni ha raggiunto infatti oltre l’80% dei consensi di paese. Roba da guiness dei primati.

