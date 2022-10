Principio d’incendio in un’abitazione a Riva del Garda: Vigili del Fuoco al lavoro nella notte

Pubblicità

Allarme nella notte per un incendio in un appartamento situato in un condominio di via Vannetti nel centro di Riva del Garda.

A prendere a fuoco – intorno alla mezzanotte di oggi, venerdì 14 ottobre – è stato l’interno di un appartamento posto al piano terra di una palazzina. Fiamme e fumo hanno invaso l’intero appartamento: accortosi dell’incendio, il proprietario ha cercato di domarlo in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Riva del Garda con 19 vigili, due autobotti, un’auto piattaforma, un mezzo polisoccorso e un mezzo decontaminazione.

I vigili del fuoco, in breve tempo, hanno spento l’incendio e bonificato l’intera palazzina di tre piani.

Anche se non ci sono state vittime o persone intossicate, in supporto ai Vigili del Fuoco è arrivata un’ambulanza di Trentino Emergenza.

Ad accertare le cause dell’incendio saranno i carabinieri del radiomobile di Riva, supportati dai colleghi della squadra volante del commissariato di Riva.

