Nella filiale di Romeno una sezione dell’Archivio storico della Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo

Giovedì scorso, 6 ottobre, nella ex sala consigliare della filiale di Romeno, il Consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo si è riunito in una seduta straordinaria per approfondire temi riguardanti il territorio e la collettività di Romeno e dell’alta valle.

«Oltre ad essere una dimostrazione di vicinanza – dichiara il presidente Silvio Mucchi – la presenza fisica, a rotazione, nelle comunità è importante per poter cogliere le necessità specifiche del luogo e le opportunità di valorizzazione e sviluppo che questo offre».

«Dopo aver identificato l’edificio della ex sede di Denno per l’allestimento della Casa del Socio e del Museo del Risparmio – continua Mucchi – a seguito del sopralluogo a cura della Soprintendenza dei Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento che aveva come oggetto l’analisi e la valutazione dei diversi immobili di proprietà della Cassa, è stata individuata la filiale di Romeno quale luogo più idoneo per accogliere una sezione dell’Archivio storico».

«La sufficiente capienza, la sicurezza e la prevenzione dei rischi, la dotazione di spazi per la consultazione ed i servizi interni, la raggiungibilità da parte dell’utenza, sono tutti aspetti che sono stati considerati e presi ad esame per ponderare la scelta» specifica il direttore Massimo Pinamonti, che sottolinea: «È importante potenziare anche i nostri edifici che non sono utilizzati dall’attività strettamente bancaria; abbiamo interesse a valorizzarli, parallelamente alla riqualificazione degli sportelli bancari, che vengono rinnovati periodicamente per renderli maggiormente sicuri, attrattivi e confortevoli».

I locali del primo piano, previo adeguamento e riorganizzazione degli spazi, accoglieranno quindi una sezione dell’Archivio Storico della Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo. L’archivio raccoglierà tutta la documentazione storica (fino al 2001) presente nelle varie filiali e in corso di censimento a cura dell’Ufficio Beni Archivistici e Librari della Soprintendenza, e, oltre a garantire la corretta conservazione della documentazione, potrà essere accessibile a chiunque ne avesse interesse.

Nello stesso edificio troverà collocazione anche un’opera d’arte molto cara alla comunità di Romeno: un quadro, olio su tela, del pittore G.B. Lampi, ritrattista neoclassico nato il 31 dicembre 1751 proprio a Romeno, nell’allora Principato vescovile trentino, ospitato nelle corti di tutt’Europa, dove si possono ancora ammirare le sue meravigliose opere.

Il dipinto, attualmente esposto nella filiale di Taio, ritrae il giovane prelato conte Franz Xaver von Salm, poi vescovo di Gurk in Carinzia e cardinale, ed è datato 7 dicembre 1779.

Le iniziative in cantiere, volte a valorizzare tutti i territori, sono numerose e diversificate. Il Consiglio di amministrazione sarà quindi presente nelle varie comunità di competenza della Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo, per poter approfondire da vicino le iniziative da attivare per l’interesse comune.

