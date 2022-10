Matinée in Casa Mozart Trio Giorgianni-Wernicke

Pubblicità

Non si può perdere il Matinée in Casa Mozart di domenica 16 ottobre 2022 – ore 11, dove potremo ascoltare un trio nato nell’ambito di una famiglia davvero speciale: il TRIO GIORGIANNI-WERNICKE.

Rebecca Giorgianni si è avvicinata alla musica a tre anni e ha cominciato a studiare il violino a quattro. Fa parte di quei bambini fortunati che sviluppano precocemente le loro capacità sia per attitudini innate sia per l’impegno delle loro famiglie. La loro più grande sfida è quella di riuscire a crescere mantenendo e migliorando le abilità acquisite e maturando l’equilibrio necessario per vivere ben inseriti nella società.

Ci riescono, quando i loro genitori sanno tenere i piedi ben saldi a terra, quando sanno rapportarsi con loro con rispetto, quando sanno supportare e incoraggiare le inclinazioni dei figli senza forzarle. Con l’equilibrio e la moderazione, esemplari, di papà Rosario e mamma Juliane con la loro Rebecca. Per Rebecca, che ne è socia da ormai cinque anni, anche con il sostegno dei Mozart Boys&Girls, che la prof.ssa Marvi Zanoni ha fondato proprio per offrire incontri e occasioni stimolanti ai giovanissimi che amano, hanno scelto e studiano la musica classica.

Sarà pertanto davvero molto interessante conoscere, ascoltare e applaudire il TRIO GIORGIANNI-WERNICKE, che proporrà una carrellata di perle musicali di Schumann, Faurè , Kreisler, Rieding, Schubert, Dvorak, Strauss.

Il concerto, promosso dai MOZART BOYS&GIRLS in collaborazione con Sonata Islands ETS, si terrà domenica 16 ottobre, ore 11.00, a Rovereto-Via della Terra 48.

Juliane Wernicke, soprano – Ha studiato a Dresda con Karin Jordan Bräutigam e Victoria Promny Goepfert, quindi si è perfezionata con il soprano Pinuccia Mangano. Ha ottenuto riconoscimenti in vari e importanti concorsi internazionali e svolge attività concertistica in Italia e all’estero.

Laureata anche in scienze umanistiche (sia a Dresda che a Trento), insegna tedesco e si occupa di didattica linguistica tedesca attraverso la musica. Progetta e organizza concerti tematici che uniscono musica e testo, collaborando con l’Associazione Aurona e il Coro Lirico Verdi di Bolzano.

Rosario Giorgianni, pianoforte – Pianista e ingegnere nel settore delle telecomunicazioni, dedica parte del suo tempo alla passione per il pianoforte. Diplomato in pianoforte (Conservatorio di Ferrara, prof. Nicoletti), si è perfezionato nelle masterclass dei Maestri Boris Petrushansky e Leonid Margarius e ha ottenuto riconoscimenti in concorsi internazionali per pianisti amatori.

Ama esibirsi come pianista accompagnatore della moglie Juliane Wernicke e della figlia Rebecca.

Rebecca Giorgianni, violino – I corsi ritmici proposti dal Centro Suzuki, che frequenta a tre anni, la coinvolgono così tanto da convincerla a iniziare lo studio del violino a soli quattro anni (Progetto Suzuki di Ilaria Miori – Istituto Vivaldi di Bolzano). Grazie al forte sostegno della famiglia, fin da subito partecipa a eventi organizzati dai Mozart Boys&Girls della prof.ssa Marvi Zanoni. Si esibisce spesso in concerti di musica da camera con i genitori e dal 2018 partecipa alle Settimane Musicali di violino organizzate dal Progetto Suzuki di Bolzano in collaborazione con i musicisti dell’Accademia “Mahler”.

Articolo scritto per la Voce del Trentino in collaborazione con Marvi Zanoni