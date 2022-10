La squadra mobile arresta un colombiano per spaccio di droga

Pubblicità

Pubblicità



Nel pomeriggio di mercoledì 12 ottobre, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un dominicano, che doveva espiare la pena di 9 mesi per reati in ambito familiare.

Mentre, nel pomeriggio di ieri, lo stesso personale della Squadra Mobile, unitamente ad un’unità cinofila della Guardia di Finanza, ha provveduto ad effettuare una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un colombiano, con precedenti di Polizia, trovato in possesso svariate dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di euro 600, ritenuta provento dell’attività di spaccio: per tali ragioni l’uomo è stato tratto in arresto.

Pubblicità Pubblicità