La Presidenza della Camera va a Lorenzo Fontana: l’esito alla quarta votazione

Dopo un inizio travagliato, con ben tre fumate nere, è arrivata la fine anche per l’elezione della Presidenza della Camera che con, 222 voti va a Lorenzo Fontana, celebrato con un lungo applauso da tutta l’Aula ancora prima della proclamazione ufficiale.

Da ieri, Fontana era considerato in pole position per la presidenza della Camera e così è stato. Esito quasi scontato, soprattutto dopo l’incontro di ieri sera tra Salvini e Meloni, replicato questa mattina nel Cortile di Montecitorio.

“Lorenzo Fontana è il nostro candidato presidente per la Camera“. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, entrando a Montecitorio. “Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come presidente della Camera dei deputati”, scrive invece sui social il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Insomma, rispetto al Senato, almeno per questa elezione il Centrodestra è sembrato piuttosto compatto verso un nome comune.

