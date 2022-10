La castagna regina dell’autunno a Terzolas

Pubblicità

Cresce l’attesa a Terzolas per “Naturalmente… non solo castagne”, la festa della castagna in programma domani e dopodomani, sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 nel borgo solandro tra delizie culinarie, eventi culturali e usanze tradizionali.

La manifestazione, pensata anche per destagionalizzare l’offerta turistica, comincerà sabato pomeriggio alle 16 a Palazzo Torraccia con l’apertura dell’evento, un momento canoro con i bambini del paese e l’intervento delle autorità presenti.

Ci sarà poi la proiezione, alle 16.30, del film-documentario “Alla scoperta del bosco: vita e lavoro per le genti di montagna” a cura del direttore dell’ufficio distrettuale forestale di Malé Fabio Angeli.

L’evento entrerà nel vivo già dalla mattinata di domenica con il mercatino dell’artigianato e di prodotti locali nel centro del paese, mentre le caprette di Fiammetta animeranno il parcheggio di Palazzo Torraccia.

Alle 9.30 è prevista l’escursione accompagnata ai castagni secolari, alle 10 spazio invece alle fisarmoniche di Giuliano e Bruno e alle 11 è in programma il concerto del gruppo folkloristico “Knödel Bergmusikanten”, che si ripeterà alle 15.

Da leccarsi i baffi le proposte culinarie per pranzo, con la castagna assoluta protagonista. A partire da mezzogiorno sarà possibile gustare dei piatti deliziosi (è gradita la prenotazione) alla Corte dei Toldi (338.8930089), all’Agritur Anselmi (335.5626413) e alla Dimora Frate Sole (344.0482417) con menù a base di bis di primi, dolce e acqua al costo di 15 euro.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, piazza della Torraccia ospiterà spettacoli di giocoleria e magia per le famiglie, senza tralasciare racconti, truccabimbi, palloncini e bolle di sapone.

Alle 16 ci sarà la caserada a cura del Caseificio Cercen con degustazione di formaggi accompagnata dalle fisarmoniche nel parcheggio della Torraccia. Dalle 16.30 alle 17.30 non mancherà il laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni nella sala dell’edificio scolastico.

Per tutta la giornata in piazza della Torraccia ci saranno il caldarrostaio con caldarroste gratis per tutti i presenti, vin brulè e the a cura del Gruppo Alpini, frittelle e succo di mela proposti dal Gruppo di Iniziativa Culturale.

Per informazioni sulla manifestazione che dà il benvenuto all’autunno a Terzolas è possibile chiamare il numero 338.3597450.

