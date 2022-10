In centro storico con un coltello in mano: bloccato e disarmato 50 enne trentino con problemi psichiatrici

Pubblicità

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte della Questura di Trento, finalizzati a prevenire e reprimere attività delittuose riconducibili alla criminalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti ed a situazioni di degrado.

Nel pomeriggio di martedì scorso, personale della Squadra Mobile, unitamente a personale della Polizia Locale, durante un’attività congiunta, hanno notato un soggetto che, in pieno centro, si aggirava esibendo un coltello, facendolo tranquillamente roteare tra i passanti sbigottiti e profferendo frasi apparentemente sconnesse.

Approfittando di un attimo di distrazione dell’uomo, gli operatori della Polizia hanno provveduto a bloccarlo e, subito dopo, a disarmarlo. L’uomo, un cinquantenne trentino, già in cura per problemi psichiatrici, è stato denunciato per possesso ingiustificato del predetto coltello ed affidato alle cure dei sanitari.

