Francia senza benzina, chilometri di code nei distributori aperti: ecco cosa sta succedendo

Code chilometriche nelle stazioni di servizio aperte, quelle che ancora hanno del carburante da vendere. In Francia la situazione è critica, un terzo dei distributori ha ormai finito la benzina. Una crisi scatenata dai problemi di approvvigionamento di gasolio dall’estero, ma soprattutto dallo sciopero dei lavoratori di Esso France e TotalEnergies che chiedono un aumento dei salari.

Una situazione che ha ormai raggiunto livelli di allerta, tanto che l’esecutivo teme la paralisi del Paese.

Le agitazioni interne hanno fermato la produzione di sei delle sette raffinerie di carburante della Francia, quattro di Total e due di Exxon, causando così una preoccupante penuria di benzina e diesel, aggravata dal panico degli automobilisti, che si sono riversati alle pompe di distribuzione per fare il pieno e riempire taniche.

Il risultato è che oltre il 30% delle pompe francesi è attualmente a corto di carburante. Su alcune autostrade, si sono formate code di automobilisti di diversi chilometri, altri invece, si spostano nei Paesi confinanti sperando di rifornirsi.

Vista la situazione, il Governo potrebbe avviare un duro provvedimento per gli scioperanti. Sarà infatti, sufficiente uno speciale decreto firmato dalla Prefettura locale. Di fatti, in Francia, lo Stato ha il potere di agire in questo modo, ordinando ai lavoratori di tornare all’opera davanti a una crisi.

