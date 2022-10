Elon Musk: “Pace Russia-Ucraina: ripetere le elezioni nei territori annessi sotto la supervisione delle Nazioni Unite”

Pubblicità

Elon Musk è senza dubbio una delle personalità più discusse del panorama internazionale degli ultimi anni.

L’imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense ricopre infatti i ruoli di amministratore delegato e direttore tecnico della compagnia aerospaziale SpaceX, è amministratore delegato e product architect della multinazionale automobilistica Tesla, è cofondatore e amministratore delegato di Neuralink, presidente di SolarCity, fondatore di The Boring Company e cofondatore di PayPal e OpenAI.

Inoltre, al 20 settembre 2022, con un patrimonio stimato di 277,1 miliardi di dollari è stato definito da Forbes la persona più ricca del mondo.

Spesso e volentieri al centro di polemiche – ma anche sempre in prima linea per cercare e investire nuove soluzioni sia per la popolazione che per situazioni di emergenza (chi si ricorda quando aveva fatto scendere in campo SpaceX e Boring Company per cercare in fretta delle possibili soluzioni per tirare fuori i 13 ragazzi rimasti bloccati nella grotta di Tham Luang in Thailandia nel 2018?) – Musk è davvero difficile da inquadrare.

Di recente, è stato al centro di alcune forti polemiche: qualche giorno fa ha pubblicato su twitter un paio di sondaggi riguardo alle soluzioni della guerra in Ucraina. Una scelta particolare la sua, dato che fino ad ora ha sempre supportato e aiutato l’Ucraina. Perché quindi dovrebbe avviare dei sondaggi in buona parte a favore della Russia?

Musk è una personalità eccentrica, eclettica e di forti contrasti, ma di certo cerca sempre di trovare e fare quel passo in avanti verso il bene comune. E, per quanto il suo senso di giustizia possa sembrare particolarmente egoistico, forse il cercare soluzioni obiettive che possano portare a una pace definitiva da parte sua dovrebbe far scattare qualcosa in tutti.

Perché se anche la persona più ricca (e potente? Alla fine molto potere deriva dal denaro) del mondo preme per trovare una soluzione in tempi brevi, forse la situazione potrebbe davvero diventare molto più grave di quanto previsto.

E chi parla di privatizzazione della guerra dovrebbe ragionare su questo: per quanto “l’intromissione” di Musk possa sembrare non legittima, perché dovrebbe essere più in errore rispetto agli interventi “legittimi” di religioni, fondazioni, ONG e istituzioni varie?

Con Paypal, Musk ha rivoluzionato lo shopping online, con Tesla il mercato delle auto e con Space X quello aerospaziale: perché dovrebbe peggiorare la situazione in Ucraina con alcune idee? Come già detto, fino ad ora è stato un supporter della popolazione, mettendo anche a disposizione Starlink.

Intanto, negli ultimi giorni è ripartita quella che potremmo definire “operazione Twitter”, con Musk che è finito sotto inchiesta delle autorità federali per quanto riguarda la condotta nella trattativa di acquisizione della piattaforma social (44 miliardi di dollari).

