È tempo di “A spas per i Lomeri” a Roverè della Luna

È tutto pronto a Roverè della Luna per “A spas per i Lomeri”, festa d’autunno organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con diverse associazioni del paese, con tante attività dedicate ad adulti e piccini.

L’appuntamento è per dopodomani, domenica 16 ottobre, per vivere una giornata all’insegna del divertimento e della gioia di stare insieme.

Nel corso della mattinata, a partire dalle 10, saranno diverse le proposte: dai laboratori ai giochi, dall’animazione ai trucca bimbi.

Il pranzo in vigna, preparato dagli Alpini, è previsto alle 12.30 in località Rio Molini nei pressi dell’Unionvetro con un gustoso menu. Menu che sarà arricchito dagli strauben delle Donne Rurali accompagnati da vin brulè.

Nel pomeriggio spazio ad esibizioni, dimostrazioni e intrattenimenti con l’Unità Cinofila della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e i go kart.

Maggiori dettagli sono disponibili sull’avviso pubblicato sul sito comunale www.comune.roveredellaluna.tn.it

