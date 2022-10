Degrado gallerie di Piedicastello: situazione esplosiva

Pubblicità

È diventata esplosiva la situazione nei paraggi delle gallerie di Piediscatello e della scuola d’infanzia. Sul piede di guerra anche le dipendenti della Fondazione Museo Storico che al mattino non riescono nemmeno ad entrare al lavoro per la puzza nauseabonda di urina ed escrementi lasciati dai senza tetto durante la notte.

Ad aggravare ancora di più la situazione sono state le minacce di morte lanciate dai senza tetto, davanti alle forze dell’ordine, nei confronti del personale che stava aprendo la mattina presto le gallerie.

Sono sempre di più infatti i «disperati» che gravitano da mesi davanti all’entrata delle gallerie, alcuni di questi cercano anche di entrare nella scuola per riparsi dal freddo durante la notte.

A fare da ulteriore contorno, fazzoletti intrisi di sangue, assorbenti sporchi da donna, bottiglie vuote, e rifiuti di ogni tipo lasciati nel prato adiacente. (foto sotto)

Ad accorgersi della situazione era stato lo stesso Sindaco di Trento Franco Ianeselli che la sera del 16 settembre, prima di partecipare ad un evento, si era trovato all’entrata una decina di senza tetto che dormivano in giacigli di fortuna.

Sentendo anche lui degli odori nauseabondi promise che si sarebbe attivato presso il direttore del museo Storico per istallare delle cancellate per far ritornare il decoro davanti all’entrata delle gallerie.

Ad incalzarlo pochi giorni dopo era arrivata anche l’interrogazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia dove veniva denunciato lo stato in cui versavano le gallerie ed altri luoghi del rione di Piedicastello. Il aula a sostegno della tesi delle minoranza era stato anche proiettato un video.

Una situazione nota da tempo – si leggeva ancora nel documento – certamente poco edificante per il rione di Piedicastello e per l’intera città, ma anche incompatibile a livello igienico sanitario, data la presenza ad una manciata di metri della Scuola per l’Infanzia rionale.

Al documento il sindaco rispose che si sarebbe attivato mettendo dei Toi Toi nella zona. Mossa che certo non avrebbe risolto il problema, anzi probabilmente sarebbe stato anche peggio. Ad oggi comunque nessun provvedimento è stato preso nel merito dall’amministrazione comunale.

Avevano invece creato imbarazzo nella stessa riunione del consiglio comunale le dichiarazioni dell’assessore Maule che aveva risposto stizzita: «D’altronde dove volete che dormano queste persone, da qualche parte dovranno pur stare»