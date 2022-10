Cles, Agenda 2030: Gli eventi di ottobre e novembre perseguono gli obiettivi 6 e 14: acqua pulita e la vita sott’acqua

Pubblicità

La Biblioteca di Cles, in collaborazione con il Comune di Cles, ha organizzato un ciclo di eventi per i mesi di ottobre e novembre inerenti “Cles x Agenda 2030”, questa volta indirizzati a conseguire gli obiettivi 6 – garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico- sanitarie – e 14 – conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Il Comune di Cles vuole essere soggetto attivo di tale programma realizzando una serie di progetti che permettano di conoscere l’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi, stimolando uno stile di vita consapevole, attento e sensibile che si rifletta con azioni concrete nella vita quotidiana di ogni cittadino.

Questo lo scopo dell’obiettivo 6: l’acqua accessibile e pulita è un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere. Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiungere questo obiettivo. Ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno milioni di persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute ad approvvigionamento d’acqua, servizi sanitari e livelli d’igiene inadeguati.

La carenza e la scarsa qualità dell’acqua, assieme a sistemi sanitari inadeguati, hanno un impatto negativo sulla sicurezza alimentare, sulle scelta dei mezzi di sostentamento e sulle opportunità di istruzione per le famiglie povere di tutto il mondo. La siccità colpisce alcuni dei paesi più poveri del mondo, aggravando fame e malnutrizione.

Entro il 2050 è probabile che almeno una persona su quattro sia colpita da carenza duratura o ricorrente di acqua potabile.

L’obiettivo 14 significa che gli oceani del mondo – la loro temperatura, la loro composizione chimica, le loro correnti e la loro vita – influenzano i sistemi globali che rendono la Terra un luogo vivibile per il genere umano.

L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il meteo, il clima, le nostre coste, molto del nostro cibo e persino l’ossigeno presente nell’aria che respiriamo sono elementi in definitiva forniti e regolati dal mare. Nel corso della storia, gli oceani e i mari sono stati e continuano ad essere canali vitali per il commercio ed il trasporto.

Un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla base di un futuro sostenibile.

La consigliera delegata alle attività culturali, Simona Malfatti, spiega: “Dopo un’estate in cui la carenza d’acqua ha rappresentato anche nella nostra Provincia un’emergenza per le coltivazioni, gli ecosistemi, la produzione di energia e naturalmente la salute pubblica, ci è sembrato doveroso dedicare agli obiettivi 6 e 14 il programma di ‘Cles per l’Agenda 2030’. Attraverso gli eventi in programma cercheremo di conoscere le buone pratiche che l’amministrazione sta mettendo in atto e di stabilire insieme azioni concrete e radicate nella specificità del nostro territorio per garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche, proteggere gli ecosistemi fluviali e lacustri, affrontare le sfide del futuro legate ai cambiamenti climatici”.

Il programma comprende eventi di ogni genere: mostre, workshop, conferenze, letture, attività per famiglie, passeggiate in natura, fotografie, spettacoli letture per bambini, approfondimenti sull’acqua territoriale. Per approfondire meglio l’Agenda 2030, una vasta selezione di libri è disponibile in Biblioteca di Cles.

Ecco gli appuntamenti dettagliati:

– sabato 22 ottobre ore 14.30 – Località Plaze di Predaia – Famiglie al lago – Attività e laboratori per conoscere, sperimentare e divertirsi in riva al Lago di Santa Giustina. Proposta per famiglie in collaborazione con l’Ass. Pescatori Val di Non, il Circolo Nautico S. Giustina e i Vigili del Fuoco Volontari di Cles. Merenda offerta dalla Pro Loco di Cles. Consigliata una coperta per accomodarsi sul prato. Partecipazione gratuita con prenotazione. Una sorpresa sostenibile per ogni nucleo familiare. In caso di maltempo l’attività sarà rimandata a sabato 29/10.

– Sabato 5 novembre ore 14.30 – Avvistamenti al Biotopo Palù – Una passeggiata con Mauro Mendini per scoprire i segreti del canneto tra Cles e Tuenno. Merenda offerta dalla Pro Loco di Cles. Partecipazione gratuita con prenotazione. Ritrovo presso il parco giochi. In caso di maltempo l’attività si svolgerà sabato 12/11.

– Dal 7 al 30 novembre in Biblioteca a Cles – Riflessi d’acqua – Mostra fotografica per raccontare l’acqua del nostro territorio attraverso gli scatti del Circolo Fotografico Valli del Noce.

– Mercoledì 9 novembre ore 16.30 in Biblioteca a Cles – Lettori si cresce… Speciale acqua! – Pioggia, pozzanghere, mari, fiumi… Tuffati con noi in tante piccole letture Nati per Leggere e Nati per la Musica a tema acqua. Età consigliata: 3 – 6 anni. Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. A cura della Biblioteca e della Scuola di Musica C. Eccher.

– Sabato 12 novembre in Sala Borghesi Bertolla a Cles dalle 14.00 alle 18.00 – Trasparenze – Acqua, visioni, scrittura, immagini. Workshop di scrittura e fotografia. Differenti modi di scrivere per scoprire il mondo dell’acqua. A cura di Tania Caroli e Nicola Bortolamedi. Partecipazione gratuita con prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Età consigliata: 18+.

– Giovedì 17 novembre ore 16.30 in Biblioteca a Cles – Storie d’acqua – Un viaggio nel mondo dell’acqua attraverso divertenti racconti per bambini. Spettacolo con pupazzi e oggetti per sensibilizzare in modo giocoso al valore dell’acqua. 5 fortunati riceveranno una sorpresa sostenibile. Età consigliata: 4 -10 anni. A cura di Rosalia Capitanio – Associazione Teatrale Iride.

– Venerdì 18 novembre in Sala Borghesi Bertolla a Cles ad ore 20.30 – Le vie dell’acqua – Una serata per scoprire gli utilizzi dell’acqua nel nostro territorio e come funziona l’acquedotto di Cles. A cura dell’Ufficio Tecnico Comunale con la partecipazione del Consorzio Acquario e di Miglioramento Fondiario, dei Vigili del Fuoco Volontari di Cles, del Circolo Nautico S. Giustina e dell’ Associazione Pescatori Val di Non.

– Martedì 29 novembre ore 20.30 in Biblioteca a Cles – La vita sott’acqua – Pesca intensiva e inquinamento da plastica sono alcune delle principali minacce per gli abitanti degli oceani. Cambiare i nostri modelli di consumo è indispensabile, per fare le scelte migliori, per noi, per il mare, per la Terra. A cura di Gabriele Bertacchini, naturalista e autore del libro ‘Il pesce è finito’.

– Mercoledì 30 novembre ore 16.30 in Biblioteca a Cles – Che cos’è un fiume? Un fiume è un filo, un viaggio, una casa, un libro… Vieni a scoprirlo in Biblioteca attraverso varie letture ispirate all’omonimo libro pluripremiato. Età consigliata: 7+. Partecipazione gratuita con prenotazione. A cura della Biblioteca di Cles.

– E inoltre: una serie di attività per le scuole a tema ‘Acqua’ per conoscere meglio questa importante risorsa e il sistema idrico di Cles. Una selezione di libri in Biblioteca per approfondire l’Agenda 2030 e il tema dell’Acqua.

La partecipazione è sempre gratuita. Prenotazione richiesta allo 0463/422006 solo ove indicato.

Gli eventi in calendario sono organizzati in collaborazione con la Biblioteca di Cles, il Comune di Cles, Pro Loco di Cles, Associazione Pescatori Val di Non, Circolo Fotografico Valli del Noce, Circolo Nautico S. Giustina, Vigili del Fuoco Volontari di Cles, Scuola di Musica C. Eccher, Associazione Teatrale Iride, Dolomiti Energia, SBT (Sistema Bibliotecario Trentino).

Maggiori info: Biblioteca Cles, Onu Agenda 2030